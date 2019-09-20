FİNANS

Bankalar, Türk Telekom paylarının satışı için Morgan Stanley'i yetkilendirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.09.2019 09:28 | Son Güncelleme

Akbank, Türkiye İş Bankası ve Garanti BBVA'dan yapılan açıklamalarda satış ile ilgili gerekli çalışmaların ve potansiyel yatırımcılarla görüşmelerin başlatılacağı duyuruldu.

Bankalar, Türk Telekom paylarının satışı için Morgan Stanley'i yetkilendirdi

Akbank, Türkiye İş Bankası ve Garanti BBVA, Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ'nin (LYY) veya LYY sahipliğindeki yüzde 55'lik Türk Telekomünikasyon AŞ paylarının satışı amacıyla Morgan Stanley & Co International plc'yi (Morgan Stanley) yetkilendirdi.

Akbank, Türkiye İş Bankası ve Garanti BBVA tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamalarda, "Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ'nin (LYY) veya LYY sahipliğindeki yüzde 55'lik Türk Telekomünikasyon AŞ paylarının satışı amacıyla Morgan Stanley satış danışmanı olarak yetkilendirilmiş olup, bu kapsamda satış ile ilgili gerekli çalışmalar ve potansiyel yatırımcılarla görüşmeler başlatılacaktır. Satış sürecinde Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ ve İş Yatırım Menkul Değerler AŞ yerel danışman olarak görev alacaklardır." ifadelerine yer verildi.

KAYNAK:AA

Bitcoin'ciler kazancını katlayacakBitcoin'ciler kazancını katlayacak
Akaryakıtta 15 kuruş indirim!Akaryakıtta 15 kuruş indirim!
Binlerce kişiye müjde: Ödemeler yarın başlıyorBinlerce kişiye müjde: Ödemeler yarın başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akbank Türkiye İş Bankası garanti BBVA

En Çok Okunan Haberler

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

Konkordato ilan eden Türk deviyle ilgili önemli gelişme

Konkordato ilan eden Türk deviyle ilgili önemli gelişme

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatlarında son durum...

Akaryakıtta 15 kuruş indirim!

Akaryakıtta 15 kuruş indirim!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Altın için şok tahmin: 2 bin doları görecek

Altın için şok tahmin: 2 bin doları görecek

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüketici güven endeksi azaldı

Tüketici güven endeksi azaldı

3 kamu bankası ortak kartlı sistemler şirketi kuruyor

3 kamu bankası ortak şirket kuruyor

Motorinde indirim pompa fiyatlarına yansımayacak

Akaryakıtta 15 kuruş indirim!

İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül'de başlayacak

Binlerce kişiye müjde: Ödemeler yarın başlıyor

Kafkas Kestane Şekeri’nde konkordato süreci kaldırıldı, şirket yoluna devam ediyor

Konkordato ilan eden Türk deviyle ilgili önemli gelişme

"Türkiye ekonomisi etkileyici bir şekilde direnç gösterdi"

Fitch'ten Türkiye açıklaması!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.