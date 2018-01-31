FİNANS

Bankalardan 2017'de rekor kar

31 Ocak 2018 15:37

Bankaların geçen yılki net karı 2016'ya göre yüzde 31 artarak 49,1 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bankalardan 2017'de rekor kar
AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, bankaların geçen yılki net karı 2016'ya kıyasla yüzde 30,9 artarak 49,1 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
 
Verilere göre, bankaların geçen yıl elde ettiği toplam faiz geliri, 2016'ya göre yüzde 27,1 arttı. 2016'da 194,7 milyar lira olan bankaların faiz geliri, geçen yıl 247,5 milyar liraya yükseldi.
 
Bankalar, 12 ayda kredilerden 200,2 milyar lira faiz geliri elde etti. Söz konusu gelirin 47,3 milyar lirası tüketici kredilerinden, 9 milyar lirası kredi kartlarından, 30 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 113,9 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.
 
Bankaların taksitli ticari kredilerden aldığı faiz 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 54,3 artış kaydetti.
Bankaların faiz gideri 134 milyar lirayı aştı
 
Sektörün toplam faiz gideri, geçen yıl 2016'ya göre yüzde 29,7 artarak 134,1 milyar liraya yükseldi. Söz konusu dönemde bankaların mevduata verdiği faiz tutarı yüzde 26,1 artışla 93,6 milyar liraya ulaştı.
 
Bankaların net faiz geliri, 2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 24,2 artarak 113,4 milyar lirayı aştı.
Bankacılık hizmetleri gelirleri 28 milyar lira
 
Bankaların verdiği hizmetler üzerinden elde ettiği gelir 2017'de 28,1 milyar liraya ulaştı. Bankacılık hizmetlerinden elde edilen gelirin toplam faiz dışı gelirler içindeki payı da yüzde 50,4 olarak kayıtlara geçti.
Bankaların karı 2017'de 50 milyar liraya dayandı
 
Türk bankacılık sektörü, 2017'de 49 milyar 122 milyon lira net dönem karı elde etti. Söz konusu rakam, 2016'ya kıyasla yüzde 30,9 artışa işaret etti. Bankalar, 2016 yılında 37 milyar 530 milyon lira net kar sağlamıştı. AA

 

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Okuyucu Yorumları2 yorum
  • 9 Oy
    Neden artmasın ki...Vatandaşın hali belli. Bankalarda bunu en güzel şekilde kara çeviriyor, karına kar katıyor. Vatandaş batıyor. Eskiden Bankalar batardı ama şimdi toplum batıyor. Daha doğrusu battı
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  • 8 Oy
    Bu soyguna sessiz kalan dilsiz Şeytandır
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