FİNANS

Bankalardan 'ekspertiz ücretlerinin iadesi' talebi

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.12.2019 11:05 | Son Güncelleme

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bankalardan ev kredisi kullananlarda alınan ekspertiz ve ipotek bedellerinin tüketicilere geri ödenmesi gerektiğini bildirdi.

Bankalardan 'ekspertiz ücretlerinin iadesi' talebi

Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bankaların konut kredisi çeken tüketicilerden haksız şekilde ekspertiz ve ipotek ücreti tahsil ettiğini ileri sürdü.

Bankaların özel gayrimenkul değerleme şirketlerine ödedikleri ücreti tüketicilerden tahsil etme haklarının olmadığını kaydeden Şahin, Kayseri'de bir tüketicinin bu konuda Kocasinan Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyetine başvurusunun olumlu sonuçlandığını, bankanın itirazı üzerine görülen davada da Tüketici Hakem Heyetinin kararını Kayseri 1. Tüketici Mahkemesinin yine tüketici lehine onadığını bildirdi.

Bu kararın emsal niteliğinde olduğunu ve tüketicilerin başvurmaları halinde bankaların gayrimenkul değerleme şirketi tarafından gerçekleştirilen ekspertiz raporu bedelini iade etmeleri gerektiğini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Ekspertiz ücretleri bankalar için ekstra gelir kaynağı durumuna geldi. Bankalar normal koşullarda 300 lira ekspertiz ücreti öderlerken, tüketicilerden 600 lira 700 lira gibi ücretler talep edebiliyorlar. Ayrıca bankalar tüketicilerden aldıkları ekspertiz ücretlerinin faturasını da kendi adlarına kestirerek vergiden düşüyorlar. Bu devlete karşı yapılan bir hile. Kayseri 1. Tüketici Mahkemesi bankanın ekspertiz işlemine ilişkin toplu fatura sunduğunu, davalı adına bağımsız fatura sunmadığından, yapmış olduğu ekspertiz işlemini davalı adına faturalandıramadığından davanın reddine karar verdi ve Tüketici Hakem Heyetinin kararını onadı. Bankadan konut kredisi kullanmış tüketiciler, ekspertiz ücreti ödemişlerse, tüketici hakem heyetlerine başvurarak, ödedikleri miktarı talep edebilirler. Herhangi bir belge sunmalarına da gerek yoktur. Bu konuda Tüketici Hakem Heyeti, bankadan bilgi isteyecektir."

Şahin, bu çerçevede tüm ekspertiz ücretlerinin geriye dönük 10 yıl içinde tamamen ödenmesi gerektiğini ifade ederek, bu konudaki başvurularında tüketicilere destek vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

KAYNAK:AA

'Kedi gibi ses çıkarıyorlar' Anavatanı Güney Amerika ama... 'Kedi gibi ses çıkarıyorlar' Anavatanı Güney Amerika ama...
Teknoloji alanındaki çözümler iki ödül getirdiTeknoloji alanındaki çözümler iki ödül getirdi
2020 yılı harç ve cezalar belli oldu2020 yılı harç ve cezalar belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ekspertiz ücreti Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin

En Çok Okunan Haberler

Rifat Serdaroğlu öncülüğünde yeni bir parti mi kuruluyor?

Rifat Serdaroğlu öncülüğünde yeni bir parti mi kuruluyor?

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

2020 fiyatları belli oldu

2020 fiyatları belli oldu

Yerli otomobilden ilk ayrıntı

Yerli otomobilden ilk ayrıntı

Kanal İstanbul hakkında önemli gelişme!

Kanal İstanbul hakkında önemli gelişme!

Almanya'da görüp Rize'ye getirdi! Tanesi 3 euro

Almanya'da görüp Rize'ye getirdi! Tanesi 3 euro

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2020 HEDEFLERİ - UHKİB/Gündemir: 2020 yılında 750 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz

2020 HEDEFLERİ - UHKİB/Gündemir: 2020 yılında 750 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz

2020 HEDEFLERİ- Sagun Group/Sagun: 2020’de yenileme ve benzeri çalışmalara odaklanacağız

2020 HEDEFLERİ- Sagun Group/Sagun: 2020’de yenileme ve benzeri çalışmalara odaklanacağız

Ekonomide 2019 böyle geçti

Ekonomide 2019 böyle geçti

2020 HEDEFLERİ - Orka Holding/Orakçıoğlu: 2020’de fabrikalarımıza 10 milyon lira yatırım hedefliyoruz

2020 HEDEFLERİ - Orka Holding/Orakçıoğlu: 2020’de fabrikalarımıza 10 milyon lira yatırım hedefliyoruz

Borsada yılın rekoru

Borsada yılın rekoru

2020 HEDEFLERİ - OİB/Çelik: 2020’de ihracat hedefimiz 32 milyar dolar

2020 HEDEFLERİ - OİB/Çelik: 2020’de ihracat hedefimiz 32 milyar dolar

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.