Bankalardan tarihi kasım ayı karı

Bankalar, geçen yılın kasım ayında 5 milyar 311 milyon liralık net kar ile rekor kırarken, 2019'un 11 aylık dönemde net kar 46 milyar liranın üzerine çıktı.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk bankacılık sektörünün Ocak-Kasım 2019 döneminde 41 milyar 300 lira olan net dönem karı, kasım sonu itibarıyla 46 milyar 611 milyon liraya ulaştı. Bu da sektörün kasımda 5 milyar 311 milyon liralık net dönem karı elde ettiğini ortaya koydu. Böylece bankalar, tarihin en yüksek kasım ayı karını hanelerine yazdı. Bankaların kasım karı, 2018'in aynı ayına kıyasla yüzde 12,9 artış gösterdi.

Bankacılık sektörü, 2018'in kasım ayında 4 milyar 803 milyon lira, 2017'nin aynı ayında da 4 milyar 29 milyon lira kar elde etmişti.

Öte yandan, bankaların 2018'in ocak-kasım dönemindeki 50 milyar 695 milyon liralık net karının 2019'un aynı döneminde 46 milyar 611 milyon liraya gerilemesi, sektörün 11 aylık karının yüzde 8,1 azaldığına işaret etti.