Bankalardan uygun ihtiyaç kredisi desteği! Bankaların kredi faiz oranları ne kadar?

İhtiyaç kredisine başvurmayı düşünen pek çok vatandaşın araştırdığı konular arasında bankaların kredi faiz oranları yer alıyor. Birçok vatandaş ihtiyaç kredisinden yararlanarak ihtiyaçlarını karşılamanın yollarını arıyor. Bu durumda sordukları ilk soru ise “Bankaların kredi faiz oranları ne kadar?” sorusu oluyor. Peki bankaların kredi faiz oranları ne kadar? İşte bankalardan uygun ihtiyaç kredisi desteği! Detaylar haberimizde…

BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Pek çok banka, vatandaşlara yardımcı olmak adına ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor. İşte bankaların kredi miktarına göre faiz oranları…

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI

Hangi banka müşterisi olursanız olun QNB Finansbank’tan son 1 yıl içerisinde ihtiyaç kredisi ya da hazır kredi kullanmadıysanız ve mevcutta açık ihtiyaç krediniz ya da hazır krediniz bulunmuyorsa, QNB Finansbank tanışma kampanyası adı altında kişiye özel oranlar sunuyor. Maaşını QNB Finansbank’tan alan kişilere özel ihtiyaç kredisi faiz oranı avantajları da bulunuyor. Bu kampanyaların yanı sıra QNB Finansbank’ın sunduğu faiz oranı %1,39 olarak belirlenmiş.