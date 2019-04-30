Bankaların 2019 güncel kredi faiz oranları! Vakıfbank, Ziraat, Halkbankası’nda taşıt, ihtiyaç, konut kredisi faiz oranları kaç?

Açıklanan paketler ve izlenecek yol haritalarının belirlenmesine rağmen 2019 yılı için Türkiye ekonomisindeki belirsizlik devam ediyor. Bu belirsizlikten etkilenen kesimlerden biri de kredi çekmeyi düşünen grup. Farklı yerlere ödenen borçları tek bir kalem altında toplayıp vadesini uzatmak isteyenlerden, konut fiyatlarındaki düşüşten yararlanmak isteyenlere, aracını yenilemek isteyenlere kadar pek çok kişi kredi çekmeyi düşünüyor. Ancak bankalardaki kredi faiz oranları tüketiciyi tedirgin ediyor.

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2019 Kredi Faiz Oranları Nedir?

Kredi faiz oranları kredi türüne, bankaya ve hatta tüketicinin kredi notuna göre değişiklik gösteriyor. Bazı bankalarda kredi sicili hasar almamış tüketicilere nispeten cazip kredi faizleri uygulanabiliyor. Ancak geçtiğimiz yıllara kıyasla banka kredilerindeki faiz oranlarında belirgin bir yükseliş olduğunu söylemek mümkün.

İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

En çok tercih edilen ihtiyaç kredisini tüketiciler, temel harcamalar için kullanabildiği gibi farklı kalemlerde ödenen borçları tek bir çatı altında toplamak için de tercih edebiliyor. İhtiyaç kredisi faiz oranları %1,73’ten başlıyor ve %2,0’a kadar devam ediyor. Vadeler ise tüketicinin tercihine göre değişiyor. 3 aydan başlayan ihtiyaç kredisi vade seçenekleri 60 aya kadar uzatılabiliyor ancak yıllık maliyet oranına göre ödenen faiz tutarı artıyor.