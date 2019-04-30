Bankaların 2019 güncel kredi faiz oranları! Vakıfbank, Ziraat, Halkbankası’nda taşıt, ihtiyaç, konut kredisi faiz oranları kaç?

Açıklanan paketler ve izlenecek yol haritalarının belirlenmesine rağmen 2019 yılı için Türkiye ekonomisindeki belirsizlik devam ediyor. Bu belirsizlikten etkilenen kesimlerden biri de kredi çekmeyi düşünen grup. Farklı yerlere ödenen borçları tek bir kalem altında toplayıp vadesini uzatmak isteyenlerden, konut fiyatlarındaki düşüşten yararlanmak isteyenlere, aracını yenilemek isteyenlere kadar pek çok kişi kredi çekmeyi düşünüyor. Ancak bankalardaki kredi faiz oranları tüketiciyi tedirgin ediyor.
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Kredi faiz oranları kredi türüne, bankaya ve hatta tüketicinin kredi notuna göre değişiklik gösteriyor. Bazı bankalarda kredi sicili hasar almamış tüketicilere nispeten cazip kredi faizleri uygulanabiliyor. Ancak geçtiğimiz yıllara kıyasla banka kredilerindeki faiz oranlarında belirgin bir yükseliş olduğunu söylemek mümkün.
En çok tercih edilen ihtiyaç kredisini tüketiciler, temel harcamalar için kullanabildiği gibi farklı kalemlerde ödenen borçları tek bir çatı altında toplamak için de tercih edebiliyor. İhtiyaç kredisi faiz oranları %1,73’ten başlıyor ve %2,0’a kadar devam ediyor. Vadeler ise tüketicinin tercihine göre değişiyor. 3 aydan başlayan ihtiyaç kredisi vade seçenekleri 60 aya kadar uzatılabiliyor ancak yıllık maliyet oranına göre ödenen faiz tutarı artıyor.
TÜİK verilerine göre konut satışlarında bariz bir düşüş söz konusu. Ancak ekonomik koşullara rağmen uzmanlar konut almak için yanlış bir zaman olmadığı görüşünü savunuyor. Satışların düşmesiyle birlikte konut fiyatlarında meydana gelen düşüş konut almayı düşünenleri cezbediyor. Üstelik peşin ödemelerde satıcılar tarafından uygulanan iskonto da dikkat çekiyor. Konut kredisi oranları %1,45’ten başlıyor ve %1,81’e kadar devam ediyor. 120 ay vadede uygulanan bu faiz oranlarında 100.000 TL’lik bir konut kredisinin geri ödeme tutarı 212.388 TL’yi buluyor.
Taşıt kredilerinde faiz oranları%1,71’den başlıyor ve %2,09’a kadar devam ediyor. 5 yıl vadeyle çekilen 40.000 TL’lik bir taşıt kredisinin geri ödeme tutarı, masraflarla birlikte 70.123 TL’yi buluyor. Otomotiv sektörü, ekonomik durumdan en çok etkilenen sektörlerden biri. Arz talep dengesine tezat oluşturacak şekilde talebin düşmesine rağmen hem ikinci el hem de sıfır araç fiyatlarında artış yaşanması bu sektöre büyük darbe vuruyor. Geçtiğimiz yıla göre %52’lik düşüş yaşanan otomotiv sektöründeki bu durumu uzmanlar “son 20 yılın en büyük daralması” olarak yorumluyorlar. Öyle ki geçtiğimiz yıl 2018 model araçlarını Türkiye’de satışa sunmayan bazı üreticilere bu yıl yeni markalar eklendi.
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