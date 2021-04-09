Bankaların çalışma saatleri 2021... Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirlerde artış yaşanıyor. Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle alınan yeni tedbirler alınırken bankalar da mesai saatlerinde değişikliğe gitti. Bu nedenle çok sayıda vatandaş tarafından bankalar kaçta açılıyor sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bazı bankaların banka çalışma saatleri ile ilgili duyuru yaptığı ve değişikliğe gittiği görüldü. Şu ana kadar İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA, QNB Finansbank ve Akbank hizmet saatlerinde değişikliğe gitti ve müşterilerine sosyal medya aracılığıyla duyurdu. Peki, bankalar saat kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor? İşte detaylar...
Koronavirüs salgını ile ilgili olarak ülke genelinde alınan yeni tedbirlerlerin yanı sıra bazı bankaların açılış saatleri ve kapanış saatleri de değişti. Bankalar bilgilendirme mesajları ve internet sitelerindeki duyurularıyla müşterilerine yaptıkları değişiklik konusunda bilgi verdi.
İş Bankası'ndan çalışma saatlerine ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir."
Garanti BBVA'dan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklama: Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz.
Yapı Kredi'den de çalışma saatlerine ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, 'Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." denildi.
QNB Finansbank'tan yapılan açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ile 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi.
Akbank'tan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklama: "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz."
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