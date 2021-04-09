FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bankaların çalışma saatleri 2021... Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bankaların çalışma saatleri 2021... Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.04.2021 16:44 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınında son günlerdeki vaka sayısındaki artıştan dolayı 81 ilde yeni tedbirler alınmaya başlandı. Bu tedbirlerden birisi de bazı bankaların çalışma saatlerinin değişikliği oldu. 81 ilde bazı bankaların çalışma saatleri tüm şubelerini kapsayacak şekilde değiştirildi. İşte bankaların güncel çalışma saatleri...

Bankaların çalışma saatleri 2021... Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirlerde artış yaşanıyor. Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle alınan yeni tedbirler alınırken bankalar da mesai saatlerinde değişikliğe gitti. Bu nedenle çok sayıda vatandaş tarafından bankalar kaçta açılıyor sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bazı bankaların banka çalışma saatleri ile ilgili duyuru yaptığı ve değişikliğe gittiği görüldü. Şu ana kadar İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA, QNB Finansbank ve Akbank hizmet saatlerinde değişikliğe gitti ve müşterilerine sosyal medya aracılığıyla duyurdu. Peki, bankalar saat kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor? İşte detaylar...

BAZI BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ

Koronavirüs salgını ile ilgili olarak ülke genelinde alınan yeni tedbirlerlerin yanı sıra bazı bankaların açılış saatleri ve kapanış saatleri de değişti. Bankalar bilgilendirme mesajları ve internet sitelerindeki duyurularıyla müşterilerine yaptıkları değişiklik konusunda bilgi verdi.

iş bankası

İŞ BANKASI'NIN ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası'ndan çalışma saatlerine ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir."

Garanti Bankası

GARANTİ BBVA'NIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA'dan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklama: Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz.

Yapı Kredi'de yeni dönem! Koç Topluluğu ve Unicredit ortaklıklarını yeniden yapılandırdı

YAPI KREDİ'NİN ÇALIŞMA SAATİ AÇIKLAMASI

Yapı Kredi'den de çalışma saatlerine ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, 'Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." denildi.

QNB FİNANSBANK

QNB FİNANSBANK'IN ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ile 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi.

akbank

AKBANK'TAN ÇALIŞMA SAATİ AÇIKLAMASI

Akbank'tan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklama: "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz."

Kuyuya atıp karıştırdı fatura derdinden kurtuldu! Isparta'da 24 saat üretiyorKuyuya atıp karıştırdı fatura derdinden kurtuldu! Isparta'da 24 saat üretiyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Davetsiz misafirler programı ele geçirdi!Davetsiz misafirler programı ele geçirdi!
BİM aktüel ürünler listesini yayınladı BİM aktüel ürünler listesini yayınladı
Enflasyon düşecek mi?Enflasyon düşecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
MSB duyurdu! İzmir'de askeri uçak denize düştü
MSB duyurdu! İzmir'de askeri uçak denize düştü
Sosyal medya devinden flaş Türkiye kararı!
Sosyal medya devinden flaş Türkiye kararı!
Bakan Pakdemirli'den ücretsiz patates ve soğan açıklaması
Bakan Pakdemirli'den ücretsiz patates ve soğan açıklaması
Nisan ayı beklenti anketi yayınlandı!
Nisan ayı beklenti anketi yayınlandı!
Nakdi ücret desteği bugün ödeniyor
Nakdi ücret desteği bugün ödeniyor
İki enerji şirketi daha halka arz ediliyor!
İki enerji şirketi daha halka arz ediliyor!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Nisan ayının en ucuz sıfır arabalar listesi!
Nisan ayının en ucuz sıfır arabalar listesi!
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Türkiye'nin en zengin 10 ismi açıklandı!
Türkiye'nin en zengin 10 ismi açıklandı!
Kriz kâhini Roubini’den dolar tahmini
Kriz kâhini Roubini’den dolar tahmini
Kendi kripto parasını kullanacak
Kendi kripto parasını kullanacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuyuya atıp karıştırdı fatura derdinden kurtuldu! Isparta'da 24 saat üretiyor
Kuyuya atıp karıştırdı fatura derdinden kurtuldu!
BİM aktüel ürünler listesini yayınladı | Bu hafta hangi ürünler indirimde?
BİM aktüel ürünler listesini yayınladı
A101 aktüel ürünleri neler? İşte 8 Nisan 2021 haftası A101 aktüel ürünleri
İşte 8 Nisan 2021 haftası A101 aktüel ürünleri...
9 Nisan ŞOK Aktüel kataloğu açıklandı | ŞOK Aktüel’de hangi ürünler indirimli?
9 Nisan ŞOK Aktüel fırsat ürünleri
Bakan açıkladı: Çiftçiye tarımsal destek ödeneği bugün hesaplara yatıyor!
Bakan duyurdu, bugün hesaplara yatıyor!
Yargıtay'dan dikkat çeken ihbar ve kıdem tazminatı kararı!
Yargıtay'dan emsal yumruk kararı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.