Bankaların çalışma saatlerinde yeni düzenleme | Ziraat, Halkbank, Vakıfbank kaça kadar açık?

26 Nisan günü yapılan Kabine Toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan 18 günlük bir tam kapanma kararı açıkladı. Bununla beraber bankaların çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildi. Vatandaşlar tam kapanma kararından sonra Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank gibi devlet bankalarının çalışma saatlerini araştırmaya başladı. İşte Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank çalışma saatleri…

TAM KAPANMADA BANKALAR AÇIK MI?

Bankaların çalışıp çalışmadığına yönelik henüz kesin bir açıklama bulunmuyor, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile netlik kazanacak. Ancak önceki genelgede, ''Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri'' muaf kişiler ve yerler kategorisinde yer almıştı.

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tam kapanma genelgesi içerisinde banka çalışanlarının yasaktan muaf tutulduğu saatler açıklandı. 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personelle hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları muaf olacak.