Bankaların çalışma saatlerinde yeni düzenleme | Ziraat, Halkbank, Vakıfbank kaça kadar açık?

26 Nisan günü yapılan Kabine Toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan 18 günlük bir tam kapanma kararı açıkladı. Bununla beraber bankaların çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildi. Vatandaşlar tam kapanma kararından sonra Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank gibi devlet bankalarının çalışma saatlerini araştırmaya başladı. İşte Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank çalışma saatleri…
Bankaların çalışıp çalışmadığına yönelik henüz kesin bir açıklama bulunmuyor, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile netlik kazanacak. Ancak önceki genelgede, ''Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri'' muaf kişiler ve yerler kategorisinde yer almıştı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tam kapanma genelgesi içerisinde banka çalışanlarının yasaktan muaf tutulduğu saatler açıklandı. 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personelle hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları muaf olacak.
Genelgeye göre, hafta içi-hafta sonu ayrımı olmaksızın uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla belli yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.
"Değerli müşterilerimiz, şubelerimiz 29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren 10:00 – 16:00 saatleri arasında hizmet verecektir."
"Değerli müşterilerimiz, şubelerimiz 29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren 10:00 – 16:00 saatleri arasında hizmet verecektir."
“Tüm şubelerimiz 29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren 10:00 – 16:00 saatleri arasında hizmet verecektir."
"29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz."
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