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Bankaların kredi faiz oranları 25 Şubat 2021... Ziraat, Vakıfbank, Akbank, TEB, İş ve Halkbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları!

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.02.2021 10:04 | Son Güncelleme

İhtiyaç sahibi vatandaşlar bankaların 25 Şubat 2021 Perşembe güncel kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Taşıt, konut ya da ihtiyaç kredisi çekerek koronavirüsten kaynaklanan sıkıntılarla birlikte bazı ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bankaların son dakika haberlerine ulaşmaya çalışıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA,TEB, Akbank ve Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar? 25 Şubat 2021 Perşembe bankaların güncel kredi faiz oranları.

Koronavirüs salgının tüm dünyayı etkisi altına almasına devam ediyor. Türkiye'yi de ekonomik olarak etkilemeye devam eden koronavirüs salgını sürecinde, zor durumda kalan vatandaşlar bazı ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların sağladığı kredi paketleri kampanyalarından faydalanmak istiyor. Bankalar son yaptığı güncellemelerle kredi faiz oranlarında değişikliğe gitti. Birçok banka kredilerinin faiz oranlarını artırırken bazı bankalar henüz bir değişiklik yapmadı. 25 Şubat 2021 Perşembe bankaların güncel konut kredisi faiz oranları son zamanlarda vatandaşların en çok aradığı kredilerden birisi oldu. Koronavirüsten dolayı evini değiştirmek isteyen vatandaşlar, en uygun konut kredisi veren bankaları araştırmaya başladı. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel konut kredisi faiz oranları haberimizde. İşte en uygun konut kredisi veren bankalar listesi.

en uygun taşıt kredisi veren bankaları güncel taşıt kredisi faiz oranlarını

25 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE BANKALARIN GÜNCEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden önce güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınından dolayı sürekli güncellenen en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar, bütçelerine göre en uygun ihtiyaç kredisi veren bankadan kredi çekmek istiyor. Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları haberimizde yer aldı. Bu süreçte koronavirüsten dolayı toplu taşıma kullanmak istemeyen ve taşıt kredisi çekerek otomobil almak isteyen vatandaşlar, en uygun taşıt kredisi veren bankaları ve güncel taşıt kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Toplu taşıma araçlarını kullanmadan ulaşım ihtiyacını karşılamak isteyen kişilerin araştırmalarına yardımcı olmak adına Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank (taşıt-ihtiyaç-konut) güncel kredisi faiz oranları** haberimizde...

güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları

25 ŞUBAT 2021 ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası Konut Kredisi: Bankanın beş farklı konut kredisi bulunuyor. Emeklinin Artı Kredisi, Çalışanın Artı Kredisi, Konut Ürün Paketi, Sıfır Konut Kredisi ve Konut Kredisi şeklinde verilen kredilerden en çok alınan krediler şunlar:

Konut kredisi: 1.52

Sıfır Konut Kredisi: 1.42

Ziraat Bankası Tüketici Kredisi: Bankanın dört farklı tüketici paketi bulunuyor. Tüketici faiz oranları bu paketlere göre değişiyor. Bu paketler; Çalışanın Artı Kredisi, Emeklinin Artı Kredisi, Tüketici Kredisi ve Tüketici Kredisi olarak veriliyor. En çok kullanılan tüketici kredisi oranı ise;

Tüketici ürün paketi: 1.64

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi: Diğer taşıt kredisi ürün paketi, kaskolu, kaskosuz ve taşıt ürün paketi olarak farklı kategorilerde verilerek oranları değişiyor.

Taşıt kredisi (Kaskolu) : 1.64

Taşıt kredisi (Kaskosuz) : 1.66

Ziraat Bankası'nın diğer kredi oranları bankanın resmi internet sitesi üzerinden "Kredi Hesaplama" başlığı altında yer alıyor.

25 ŞUBAT 2021 HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Halkbank İhtiyaç Kredisi: Bankanın ihtiyaç kredi oranları; Maaşını Bankadan Alanlara Özel, Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi, Kamu Çalışanlarına Özel, Özel Sektör Çalışanlarına Özel, Halkbank Gayrimenkul İşyeri, Halkbank Gayrimenkul ve Hızlı Kredi kategorilerine göre değişiyor. Bu kredilerden en fazla tercih edilen Hızlı Kredi'nin oranı ise şöyle;

Hızlı ihtiyaç kredisi: 1.60

Halkbank Yeşil Işık Taşıt Kredisi: Halkbankası'nın taşıt kredi faiz oranları, aracın 0 ya da 2. el durumuna göre değişirken, ayrıca aracın 300 bin TL ile 750 bin TL arasında/üzerinde olma durumuna göre de değişebiliyor. Bankanın 300 bin TL altı araçlarda taşıt kredi oranları şöyle;

Sıfır km taşıt kredisi: 1.58

  1. el taşıt kredisi: 1.60

Halkbank Konut Kredisi: Halkbankası'nın konut kredisi faiz oranları Hesaplı Evim Konut Kredisi adıyla 1. el ve 2. el olarak değişirken, Halkbank Gayrimenkul Konut kredisi adı altında farklı kredi oranları da yer alıyor.

Hesaplı Evim Konut Kredisi 1. el faiz oranı : 1.42

Hesaplı Evim Konut Kredisi 2. el faiz oranı : 1.47

Halkbankası'nın diğer kredi oranları bankanın resmi internet sitesi üzerinden "Hesaplama Araçları" başlığı altında yer alıyor.

25 ŞUBAT 2021 VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Vakıfbank Taşıt Kredisi: Bankanın taşıt kredisi kampanyası sıfır ve 2. el durumuna göre değişiyor.

Sıfır taşıt kredisi: 1.48

İkinci el taşıt kredisi: 1.48

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi: Bankanın resmi internet sitesinde bulunan ihtiyaç kredisi kampanyasının oranı aşağıda yer almaktadır. Vakıfbank'ın bu ihtiyaç kredisi dışında farklı faiz oranları uyguladığı; emekliye, avukatlara kamuya özel gibi birçok farklı ihtiyaç kredisi bulunuyor.

İhtiyaç kredisi: 1.52

Vakıfbank Konut Kredisi: Bankanın resmi internet sitesinde yer alan konut kredisi faiz oranları; TSK Personeline Özel, Oyak Üyelerine Özel, Yeşil Konut Kredisi, Kentsel Dönüşüm Kredisi gibi çeşitli krediler veriliyor. Bu kredilerde faiz oranları değişiklik gösteriyor. En çok tercih edilen Sarı Panjur Kredi oranı ise şöyle;

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.34

Vakıfbank'ın diğer kredi oranları bankanın resmi internet sitesi üzerinden "Kampanyalar" başlığı altında yer alıyor.

en uygun konut kredisi faiz oranları!

25 ŞUBAT 2021 İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İş Bankası İhtiyaç Kredisi: Bankanın sigortalı verilen ihtiyaç kredisi faiz oranı aşağıda yer almaktadır.

İhtiyaç kredisi: 1.50

İş Bankası Taşıt Kredisi: Bankanın resmi internet sitesinde sunulan taşıt kredi oranları vade farkına göre değişebiliyor.

Taşıt kredisi: 1.55

İş Bankası Konut Kredisi: Konut kredisi faiz oranı ise sigortalı ve sigortasız olarak değişiyor.

Konut kredisi sigortalı: 1.40

Konut kredisi sigortasız: 1.45

25 ŞUBAT 2021 AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.49

İhtiyaç kredisi: 1.49

Taşıt kredisi: 1.45 / ikinci el ise 1.43

Konut kredisi: 1.35

Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 1.49

25 ŞUBAT 2021 GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 1.41

Sıfır km. taşıt kredisi: 1.49

İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlıyor.

25 ŞUBAT 2021 TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.45

Taşıt kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.40

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