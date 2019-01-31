Bankaların mevduata ödediği faiz 150 milyar lirayı aştı

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre bankaların geçen yılki karı 53 milyar 522 milyon lira oldu. Bir önceki yıla göre kar yüzde 10 artış gösterdi. 2017'de bankalar 48 milyar 648 milyon lira kar elde etmişti.

Geçen yıl aralık ayında bankaların karı 2 milyar 827 milyon lira oldu. Bir önceki aya göre bankaların karı yüzde 41,1 azaldı. Kasım 2018'de bankaların aylık karı 4 milyar 803 milyon lira düzeyindeydi.

Bankaların 2018'de elde ettiği toplam faiz geliri, 2017 yılına kıyasla yüzde 48,9 arttı. 2017'de 247,5 milyar lira olan bankaların faiz geliri, geçen yıl 368,5 milyar liraya çıktı.

Geçen yıl bankalar kredilerden 282,1 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 56,6 milyar lirası tüketici kredilerinden, 11,2 milyar lirası kredi kartlarından, 36,2 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 178 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

Bankaların takipteki alacaklardan alınan faiz aynı dönemde yüzde 304,3 artarak 1 milyar 263 milyon liradan 5 milyar 105 milyon liraya yükseldi.