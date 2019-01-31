FİNANS

Bankaların mevduata ödediği faiz 150 milyar lirayı aştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2019 12:05 | Son Güncelleme

Bankacılık sektörü geçen yıl mevduata 151,7 milyar lira öderken, kredilerden 282 milyar lira faiz geliri elde etti.

Bankaların mevduata ödediği faiz 150 milyar lirayı aştı

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre bankaların geçen yılki karı 53 milyar 522 milyon lira oldu. Bir önceki yıla göre kar yüzde 10 artış gösterdi. 2017'de bankalar 48 milyar 648 milyon lira kar elde etmişti.

Geçen yıl aralık ayında bankaların karı 2 milyar 827 milyon lira oldu. Bir önceki aya göre bankaların karı yüzde 41,1 azaldı. Kasım 2018'de bankaların aylık karı 4 milyar 803 milyon lira düzeyindeydi.

Bankaların 2018'de elde ettiği toplam faiz geliri, 2017 yılına kıyasla yüzde 48,9 arttı. 2017'de 247,5 milyar lira olan bankaların faiz geliri, geçen yıl 368,5 milyar liraya çıktı.

Geçen yıl bankalar kredilerden 282,1 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 56,6 milyar lirası tüketici kredilerinden, 11,2 milyar lirası kredi kartlarından, 36,2 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 178 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

Bankaların takipteki alacaklardan alınan faiz aynı dönemde yüzde 304,3 artarak 1 milyar 263 milyon liradan 5 milyar 105 milyon liraya yükseldi.

BANKALARIN TOPLAM FAİZ GİDERİ 222,3 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ

Sektörün toplam faiz gideri, geçen yılın tamamında 2017 yıl sonuna göre yüzde 65,8 artarak 222,3 milyar liraya yükseldi. Söz konusu dönemde bankaların mevduata verdiği faiz tutarı da yüzde 62,1 artışla 152 milyar liraya dayandı.

Sektörün toplam faiz giderlerinin yüzde 68,3'ü mevduata ve yüzde 10,8'i bankalara verilen faizlerden oluştu.

Bankaların net faiz geliri, geçen yıl sonunda bir önceki yıla göre yüzde 28,9 artarak 146,2 milyar liranın üzerini gördü.

PERODNEL GİDERİ 28 MİLYAR LİRAYA DAYANDI

BDDK verilerine göre, bankaların toplam faiz dışı gelirleri 2018'de 76,9 milyar liraya, toplam faiz dışı giderleri 110,6 milyar liraya yükseldi.

Faiz dışı giderlerin yaklaşık 4'te biri personel giderlerinden oluştu. Söz konusu gider, geçen yıl yüzde 14'lük artışla 27 milyar 960 milyon lira oldu. Geçen yıl bankaların verdiği ücret ve komisyonların tutarı 11,8 milyar lira, diğer faiz dışı giderler de 33,2 milyar lira oldu. Sektörün 2018'de 40 milyar 882 milyon lira düzeyinde net kambiyo zararı bulunuyor.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
banka Mevduat BDDK kredi

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