Bankaların mevduata ödediği faiz 20,4 milyar lira arttı

Bankacılık sektörü temmuz sonu itibarıyla mevduata 70 milyar 272 milyon liralık faiz öderken, bu rakam geçen yılın aynı ayına kıyasla 20,4 milyar liralık artışa işaret etti.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, bankacılık sektörünün dönem net karı temmuz sonu itibarıyla 33 milyar 555 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın temmuz ayında 29 milyar 48 milyon lira düzeyinde bulunurken, bu da sektörün net karının geçen bir yıllık süreçte yüzde 15,5 arttığına işaret etti.

Sektörünün toplam faiz gideri, bu yılın 7 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 23,4 artarak 79 milyar 317 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde bankaların mevduata verdiği faiz tutarı yüzde 40,8 artışla 70 milyar 272 milyon liraya ulaştı. Bu rakam 2017'nin temmuz sonunda 49 milyar 894 milyon lira düzeyinde bulunuyordu.

Bu da bankaların geçen bir yıllık süreçte mevduata 20 milyar 378 milyon lira daha fazla faiz ödediğini ortaya koydu.

Öte yandan sektörün toplam faiz giderlerinin yüzde 67,4'ü mevduata verilen faizlerden oluştu.

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