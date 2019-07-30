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Bankaların net kârı 24.78 milyar lira

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.07.2019 15:51 | Son Güncelleme

Bankacılık sektörünün Haziran itibariyle dönem net kârı 24 milyar 776 milyon TL oldu.

Bankaların net kârı 24.78 milyar lira

BDDK verilerine göre, Haziran 2019 döneminde bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4 trilyon 233 milyon 955 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2018 yılsonuna göre 366 milyar 529 milyon TL (yüzde 9,5) arttı.

Söz konusu dönemde en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 539 milyar 782 milyon TL, menkul değerler 586 milyar 107 milyon TL olarak gerçekleşti.

2018 yılsonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 9,5, krediler toplamı yüzde 6,1, menkul değerler toplamı ise yüzde 22,7, oranında artış gösterdi. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 4,36 olarak kayıtlara geçti.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2018 yılsonuna göre yüzde 11,6 artışla 2 trilyon 272 milyar 575 milyon TL oldu.

2018 yılsonuna göre özkaynak toplamı ise yüzde 6,5 artışla 449 milyar 428 milyon TL olurken, Haziran 2019 döneminde sektörün dönem net kârı 24 milyar 776 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,73 seviyesinde gerçekleşti.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Sektörü Net kar

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