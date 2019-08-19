Barajlardaki su ürünlerinden ekonomiye yıllık 940 milyon lira katkı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün kullanımındaki baraj ve göletlerde gerçekleştirilen su ürünleri üretiminin ekonomik değerinin yıllık yaklaşık 940 milyon lirayı bulduğunu bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, baraj ve göllerin tarımsal sulamayla Türkiye'nin gıda güvenliğinin teminatı olduğunu belirtti.

Baraj ve göllerin aynı zamanda balıkçılık faaliyetlerine de zemin hazırladığına işaret eden Pakdemirli, "Bu çerçevede DSİ'nin kullanımında bulunan baraj ve göletlerde gerçekleştirilen su ürünleri üretiminin ekonomik değeri yıllık olarak yaklaşık 940 milyon lirayı buluyor." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, baraj ve göletlerde yürütülen yetiştiricilik faaliyetleri neticesinde 2018'de 110 bin ton su ürünleri üretimi yapıldığına dikkati çekerek, ticari avcılık yoluyla üretime açılan 179 baraj gölünde 2018'de 14 bin ton çeşitli türde su ürünü elde edildiğini belirtti. Pakdemirli, DSİ'nin uygun gördüğü baraj gölleri ve göletlerde özel sektör tarafından yetiştiricilik faaliyetlerinin yapılabildiğini de kaydetti.

Baraj ve göletlerde 30 farklı balık türü