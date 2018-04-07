Barcelona, Nef ile gayrimenkule girecek

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, geçen sene FC Barcelona ile imzaladıkları resmi sponsorluk anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul’da gerçekleşen spor zirvesinde konuşan Timur, Habertürk gazetesinin Bomonti Hilton'da düzenlediği Habertürk Türkiye Spor Zirvesi'nde 'Futbolda Markalaşma ve Sponsorluk' oturumunda Gazete Habertürk Yazarı Fatih Altaylı'nın moderatörlüğünde eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren ve NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur konuşma yaptı.

FC Barcelona ile imzaladıkları sponsorluk anlaşmasına değinen Erden Timur, “FC Barcelona’ya sponsor olmayı herkes ister. Bizim de yurtdışında metropollerde proje çalışmalarımız devam ediyor. Nef’i uluslararası marka yapmak için yola çıktığımız için bu sponsorluğun önemli olduğuna karar verdik. Beklentimiz bu idi. FC Barcelona’nın bizden beklentisi ise gayrimenkul projeleri geliştirmek. Bediler ki ‘Gayrimenkul anlamında biz bir şey yapmıyoruz. Sizinle başlayalım ilerde bir şeyler geliştiririz’.” açıklamasında bulundu. Halihazırda devletlerin de ortağı olduğu Londra merkezli Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile gayrimenkul geliştirmek için geçen yıl ortak bir şirket kurduklarını hatırlatan Timur, “Mesela EBRD ile çok kısa sure içerisinde ilk ortak projemizi açıklamış olacağız.” dedi.