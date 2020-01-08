FİNANS
  4. Barkindo'dan Trump'a mektup: OPEC tek başına petrol piyasalarını dengeleyemez

Barkindo'dan Trump'a mektup: OPEC tek başına petrol piyasalarını dengeleyemez

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 12:16 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Ocak (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER25 yıl sonra barıştılar!25 yıl sonra barıştılar!
Ziraat Katılım sıfır konutta faizi yüzde 0.79'a çektiZiraat Katılım sıfır konutta faizi yüzde 0.79'a çekti
Bankalardan tarihi kasım ayı karıBankalardan tarihi kasım ayı karı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Altın fiyatları fırladı!

Altın fiyatları fırladı!

'Yasa geçerse ev hanımları borçlanarak emekli olabilecek'

'Yasa geçerse ev hanımları borçlanarak emekli olabilecek'

'Türkiye'nin Otomobili'ne Edirne'den de destek

'Türkiye'nin Otomobili'ne Edirne'den de destek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rolls-Royce 116 yıllık satış rekorunu kırdı

Rolls-Royce 116 yıllık satış rekorunu kırdı

TİM "inovasyon haftası" için akademisyenlerle buluştu

TİM "inovasyon haftası" için akademisyenlerle buluştu

Ziraat Katılım sıfır konutta faizi yüzde 0.79'a çekti

Ziraat Katılım sıfır konutta faizi yüzde 0.79'a çekti

Bankalardan tarihi kasım ayı karı

Bankalardan tarihi kasım ayı karı

Kuru soğan ve patateste hem üretim hem ticaret arttı

Kuru soğan ve patateste hem üretim hem ticaret arttı

Araştırma - Şirketlerde "inovasyon başarısı" CIO’ların

Araştırma - Şirketlerde "inovasyon başarısı" CIO’ların

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.