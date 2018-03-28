Başbakan: Bu yıl sonuna kadar her türlü iş e-devlet üzerinden yapılacak

Başbakan Binali Yıldırım, devlet tarafından verilen birçok hizmetin e-Devlet üzerinden yapılacağını, vatandaşların bürokrat görmeyeceğini söylerken "Bürokrasi tuş oluyor. Tuşa basacaksınız işinizi yapacaksınız" dedi.
İşte Başbakan Yıldırım’ın burada yaptığı konuşmadan satır başları:
*Yatırım ortamının iyileştirmesi yasası yürürlüğe girdi, şimdi hazırlıkları devam eden 67 maddelik bir paket daha var; onu da yakın zamanda TBMM'ye sunacağız
*Şirket kurmak için illerde ilçelerde ticaret sicil müdürlüklerine gidilecek. 2250 liraya kuruluyordu şirketler şimdi 650 liraya kurulacak.
Noterler üzülecek biraz ama üzülmesinler onlara yapacak iş her zaman var.
*Bürokrasi tuş oluyor. Tuşa basacaksınız işinizi yapacaksınız. Vatandaş ile devlet arasında her tülü iş e-devlet üzerinden yapılacak.
*Şirket tasfiye yerine ticari hayatını sürdürmeyi esas alan bir anlayışla alacaklı haklarının da korunmasıyla yeni bir statüye geçsin istedik.
Öldürmek değil yaşatmak esas olmalı.
*Şirketin batık hale gelmeden sıkıntı ortaya çıkar çıkmaz kurtarma anlaşmasına girebilmesine imkan sağlıyoruz.
*Bu düzenlemeyle ekonominin lokomotif sektörü olan inşaat sektörü rahatlamış olacak.
İnşaat izni için 18 evrak gerekiyor. Bunu 6’ya indiriyoruz. Ruhsat formunda artık tek bir imza olacak.
ZAMAN VE KAYNAK İSRAFINA SON
İskan yani yapı kullanma belgesi ve elektrik bağlama işleminde bir kolaylık yapıyoruz. Bütün belediyeler, dijital ortamda buluşturarak zaman ve kaynak israfının önüne geçmiş oluyoruz.
Artık her yere koşuşturma dönemi sona ermiş olacak.
MESAİ BİTTİ DÖNEMİ KAPANIYOR
*Biz interneti kabul edeceksek bu baz istasyonlarının da hayatımızın bir parçası olacağını kabul etmeliyiz.
Bizim standartlarımız elektromanyetik dalga yayma açısından Avrupa’nın müsaade ettiği oranların dörtte biri düzeyinde.
Vatandaşın sağlığı her şeyin önünde geliyor. Baz istasyonu iletim noktalarında zorluklar ortadan kalkıyor.
“Mesai bitti kapılar kapandı” dönemini bitiriyoruz. Paraysa para gerekiyorsa vereceğiz. Gümrüklerimiz 24 saat açık olmalı. Gecikmenin bedeli büyük oluyor.
Taşınır rehin uygulamasını daha rasyonel hale getiriyoruz.
ELEKTRİKLİ ORTAMDA GÖRÜLEBİLECEK
Bankalardaki ipotek işlemlerini de tapu müdürlüğü ile elektronik ortamda yapılmasına imkan getiriyoruz.
SGK ve muhtasar beyannameleri birleştiriliyor ve yatırımcılara zaman tasarrufu sağlıyoruz.
BU PAKETLERDE PARA YOK
İmalat sanayiinde Ar-Ge için kullanılacak ara. Gereç makine ve teçhizata KDV muafiyeti getiriyoruz.
Daha büyük bir paket de yolda geliyor. “Bu paketlerde para yok para istiyoruz” diyebilirsiniz. Bunlar para için hazırlık…