Başbakan: Bu yıl sonuna kadar her türlü iş e-devlet üzerinden yapılacak

Başbakan Binali Yıldırım, devlet tarafından verilen birçok hizmetin e-Devlet üzerinden yapılacağını, vatandaşların bürokrat görmeyeceğini söylerken "Bürokrasi tuş oluyor. Tuşa basacaksınız işinizi yapacaksınız" dedi.

İşte Başbakan Yıldırım’ın burada yaptığı konuşmadan satır başları:

*Yatırım ortamının iyileştirmesi yasası yürürlüğe girdi, şimdi hazırlıkları devam eden 67 maddelik bir paket daha var; onu da yakın zamanda TBMM'ye sunacağız

*Şirket kurmak için illerde ilçelerde ticaret sicil müdürlüklerine gidilecek. 2250 liraya kuruluyordu şirketler şimdi 650 liraya kurulacak.

Noterler üzülecek biraz ama üzülmesinler onlara yapacak iş her zaman var.

*Bürokrasi tuş oluyor. Tuşa basacaksınız işinizi yapacaksınız. Vatandaş ile devlet arasında her tülü iş e-devlet üzerinden yapılacak.

*Şirket tasfiye yerine ticari hayatını sürdürmeyi esas alan bir anlayışla alacaklı haklarının da korunmasıyla yeni bir statüye geçsin istedik.

Öldürmek değil yaşatmak esas olmalı.

*Şirketin batık hale gelmeden sıkıntı ortaya çıkar çıkmaz kurtarma anlaşmasına girebilmesine imkan sağlıyoruz.