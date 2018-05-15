Başbakan'dan emekli ikramiyeleriyle ilgili önemli açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Başbakan, emeklilere verilecek olan bin lira bayram ikramiyesiyle ilgili son noktayı koydu.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Emeklilerimize ramazan ve kurban bayramı öncesi bin lira vereceğiz dedik inşallah haziran ayı içerisinde ödemeler yapılacak. Muhalefetin elemanlarından biri bunlar böyle dedi ama bu ödemeyi yapmayacaklar yapsalar bile şu 500-1500 arasında maaş alanlara 300 lira 1500-2000 arasındakilere şu kadar diye kafasına göre milletin aklını bulandırmaya yönelik bir takım yalan yanlış beyanlarda bulunuyorlar. Bu yalanları atanlara şunu söylüyorum AK Parti'nin sözü senettir AK Parti'de söz ağızdan çıktı mı o yerine gelir. Yılda 2 sefer emekli maaşı kaç para olursa olsun bakılmadan her bir emeklimize bin lira bayram ikramiyesi verilecektir nokta. Net eline geçen para brüt değil. Sadece emeklilerimiz değil bundan şehit yakını ve gazilerimiz de yaralanacak. Şampiyon sporcular da terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan bütün vatandaşlarımız da bu ikramiyeden yararlanacak.''