FİNANS

Başbakan'dan emekli ikramiyeleriyle ilgili önemli açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.05.2018 12:15 | Son Güncelleme

Başbakan'dan Ak Parti Grup toplantısında emekli ikramiyeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Başbakan'dan emekli ikramiyeleriyle ilgili önemli açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Başbakan, emeklilere verilecek olan bin lira bayram ikramiyesiyle ilgili son noktayı koydu.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Emeklilerimize ramazan ve kurban bayramı öncesi bin lira vereceğiz dedik inşallah haziran ayı içerisinde ödemeler yapılacak. Muhalefetin elemanlarından biri bunlar böyle dedi ama bu ödemeyi yapmayacaklar yapsalar bile şu 500-1500 arasında maaş alanlara 300 lira 1500-2000 arasındakilere şu kadar diye kafasına göre milletin aklını bulandırmaya yönelik bir takım yalan yanlış beyanlarda bulunuyorlar. Bu yalanları atanlara şunu söylüyorum AK Parti'nin sözü senettir AK Parti'de söz ağızdan çıktı mı o yerine gelir. Yılda 2 sefer emekli maaşı kaç para olursa olsun bakılmadan her bir emeklimize bin lira bayram ikramiyesi verilecektir nokta. Net eline geçen para brüt değil. Sadece emeklilerimiz değil bundan şehit yakını ve gazilerimiz de yaralanacak. Şampiyon sporcular da terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan bütün vatandaşlarımız da bu ikramiyeden yararlanacak.''

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emekli ikramiyesi Binali Yıldırım

En Çok Okunan Haberler

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Artık Migros da ucuz et satacak

Artık Migros da ucuz et satacak

Konut fiyatlarında bir indirim daha

Konut fiyatlarında bir indirim daha

Dolar ve euro güne tarihi rekorlarla başladı

Dolar ve euro güne tarihi rekorlarla başladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bütce 2,8 milyar TL açık verdi

Bütce 2,8 milyar TL açık verdi

Emekliye 244 lira zam

Emekliye 244 lira zam

Konut fiyatlarında bir indirim daha

Konut fiyatlarında bir indirim daha

Gram altın rekorla başladı

Gram altın rekorla başladı

CarrefourSA'dan gayrimenkul satışı

CarrefourSA'dan gayrimenkul satışı

İşsizlik oranı yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti

İşsizlik oranı yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.