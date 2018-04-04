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Başbakan'dan engelli memur ataması açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.04.2018 17:23 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım Engelli Memur Atamasın programında engelli kontenjanından memur çalışan sayısı için yıl sonunda 2 bin 500 kişi daha yerleştirme yapılacağını açıkladı.

Başbakan'dan engelli memur ataması açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım Engelli Memur Atamasın programında engelli kontenjanından memur çalışan sayısı için yıl sonunda 2 bin 500 kişi daha yerleştirme yapılacağını açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Artık Türkiye'de engelliler engelsizdir. Hepsi yarınına umutla bakıyor.

2002'de engelli kontenjanından memur çalışan sayısı 5 bin 777, bugün 52 bin civarında yani 10 kat artmış. Bugünkü 2 bin 500 kişiyi de saymıyoruz. Onu da ilave edersek 55 bine yaklaşıyor. Yine yıl sonunda 2 bin 500 daha yerleştirme yapacağız, 500 de öğretmen, 3 bin. Ne olacak? 58 bine doğru gelmiş olacağız.

Engelli memur istihdamında önemli artışlar oldu. Özel sektörde istihdamı artırmak için teşvikler getirdik.

YÖK bir karar aldı. Özel yetenekle sınava alınan yüzde 10 kontenjan engelli öğrencilere garanti. Böylece engelli gençlerimize yönelik pozitif ayrımcılık yapmış oluyoruz.

Türkiye büyümeye kalkınmaya devam ediyor, Türkiye kendi rekorunu kırıyor.

Amacımız bölgede huzur, güven hakim olsun, savaşlar sona ersin. Terör örgütlerini yurt içinde ve yurt dışında temizliyoruz.

Ayrıntılar Geliyor...

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memur ataması engelli
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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