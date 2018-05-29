Başbakan talimat verdi! Korsan taşımacılığa ağır ceza

Resmi Gazete’nin 25 Mayıs tarihli sayısında Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi.

Taşıtını çeşitli korsan internet uygulamalarına kullandıran D2 yetki belgesi sahiplerinin bu faaliyetlerine devam etmeleri halinde, karşılaşacakları yaptırımların yer aldığı bir mevzuat düzenlemesi yapıldı.

Değişiklik maddesinde; karayolu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak için belge alanların, kendi taşıma kapsamları dışında çalışmaları veya belgesi olmayanlara taşıtlarını kullandırmaları durumunda, belge sahiplerine çeşitli cezalar verilecek.

BELGE İPTALİ VE 2 YIL YASAK

Böylelikle, yetkisi dışında taşımacılık yapanlara öncelikle uyarma, tekrarı durumunda ise belge iptali ve 2 yıl yasaklanmaya varacak idari işlemlerin uygulanması sağlandı.

Öte yandan, yasa dışı taşımacılık yapanların özellikle D2 belge sahibi firmalarla anlaşarak, bu firmaların belgelerinde kayıtlı taşıtlarını faaliyetlerinde kullandığı ve bu işten teknoloji kullanım ücreti adı altında komisyon aldığı tespit edildi.