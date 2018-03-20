Başbakan Yardımcıs açıkladı: İnşaat izinlerinde SGK zorunluluğunu kaldırdık

Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, inşaat izni alırken yapılması gereken işlemleri azalttıklarını ve çevrimiçi ortama aktardıklarını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

“İçişleri Bakanlığımızın genelgesi vatandaşımızın inşaat izni alırken misal olmak üzere söylüyorum. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu’na gidip oradan bir belge getirmesini, vergi dairesine gidip oradan bir belge getirmesini gereksiz görüyor. Genelge diyor ki bunu belediyeler kurumlarla kendi aralarında yapsın. Zaten belediyelerimizin bir kısmı hali hazırda yapıyordu. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ve Maliye’nin çevrimiçi olarak bu bilgileri binalarında yapıyorlar yani sonuçta bir inşaat şirketiyle birlikte yapsalar da onların sürate ve biraz önce işlerini bitirmeye ihtiyaçları var. Belediye’ye oradan SGK’ya, Maliye’ye, tapuya gideceğim falan bunların hepsini kaldırmış durumdayız. Hadi inşaat izni aldık diyelim ondan sonra şantiyemi kurup bir daha SGK’ya gitmem lazım. Niye, işyeri kaydı oluşturmam için. Bunları da ortadan kaldırabiliyoruz. Hepsini elektronik ortamlarda yapmak imkânı var.”