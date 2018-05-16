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Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.05.2018 14:06 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in Twitter hesabından yaptığı açıklamada , "Politika bileşimi seçimlerden sonra büyük ihtimalle çok daha iyileşecektir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten açıklama

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sağlam ve ihtiyatlı politika çerçevesine bağlı olduklarını ve politika bileşiminin seçimlerden sonra "çok daha" iyileşeceğini ifade etti.

Şimşek Twitter hesabından İngilizce yaptığı açıklamada, "Sonunda politik pragmatizmin üstün geleceğini umuyor ve buna inanıyorum. Kurallara dayalı piyasa ekonomisi ilerisi için tek makul seçenektir. Bu bağlamda sağlam, ihtiyatlı politika çerçevesine bağlıyız. Politika bileşimi seçimlerden sonra büyük ihtimalle çok daha iyileşecektir" dedi.

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