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Başbakan Yıldırım açıkladı: Nişasta bazlı şeker üretimine denetim geliyor

09 Mart 2018 14:37

Cuma namazı sonrası şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle alakalı konuşan Başbakan Yıldırım, nişasta bazlı şeker üretiminin denetleneceğini ifade etti.

Başbakan Yıldırım açıkladı: Nişasta bazlı şeker üretimine denetim geliyor
Başbakan Binali Yıldırım Cuma Namazı çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 
 
Irak'ta PKK'ya operasyon olacak mı? sorusuna, "Kuzey Irak bölgesine ne zaman ihtiyaç duyulursa o zaman operasyon yapılıyor. Irak ile PKK'nın yok edilmesi konusunda yakın bir gelecekte daha iyi bir iş birliği gerçekleştirmiş oluruz. PKK'ya operasyonda Irak ile temas halindeyiz" dedi.

"Nişasta bazlı şeker üretimini sıkı denetim altına alacağız"
 
Şeker fabrikalarının kapatılacağı konusunda açıklama yapan Başbakan Yıldırım, "Bu özelleştirmede çalışanların hepsinin hakkı gözetiliyor. Fabrikasında 5 yıl çalışma garantisi var. Bu tercihi çalışanın kendisi yapacak. Bu fabrikalar en az 5 sene üretim yapacak. Kapatılmayacak. Fabrikaların değerli arsaları var, satılıyor iddiaları da külliyen yalandır. Bunun doğrusu, fabrikanın ihtiyacı kadar arsa verilecektir. Ayrıca bir fabrika üretim yapmazsa teminatı nakde çevrilecek ve devam edilecek. Bu fabrikalar daha fazla kapasite ile çalılacak. Özelleştirmede bütün çalışanların hakları sonuna kadar korunuyor. Bir fabrika üretim yapmazsa teminat mektubu var. Ciddi anlamda teminat alıyoruz. Nişasta bazlı şeker üretimini sıkı denetim altına alacağız. Şeker fabrika çalışanlarımız asla bir mağduriyet yaşamayacak. Kim yaparsa yapsın bu devlete ait. Devlet denetimi, kontrolü havale edemez, bizzat kendisi yapması lazım. Bizim bu bakış açısı ile çok daha güzel, çok daha verimli, milletin kaynağına yeni kaynaklar katan bir sistemi böylece getirmiş olacağız" şeklinde konuştu.
 
"Deli saçması şeyler"
 
Yıldırım, din adamlarının yaptığı açıklamalarla ilgili soruya, "Bu ara mikrofonu eline alan, internetin başına geçen Youtube'un başına oturan ahkam kesiyor. Bilen de bilmeyen de konuşuyor. Milletin duyguları ile oynamaya hiç kimsenin hakkı yok. Diyanet İşleri Başkanı, Din İşleri Yüksek Kurulu konuşur. Kadınlar erkekler asansörde bir arada çıkarsa şöyle olur, böyle olur, deli saçması şeyler bu.  Cumhurbaşkanımızın dediği açık ve seçik, bizim yüce Rabbimiz o. Hepimiz inanıyoruz. Bir kitabımız var Kuran. Yine hepimiz için rehber. Bunlar bizim için ölçüdür, yeterli ölçüdür. Bunun dışındaki şeyler hiçbir şekilde dinin özünü teşkil etmez. Kalkıp tahkir etmeleri, korku salmaları bunlar asla kabul edilemez. Hepimiz aynı yaratanın kullarıyız. Allah'a giden kullar nefes alıp veren canlıların sayısı kadar. Herkes dinini imanını yaşayacak. Konuşacak kim var, bu işte salahiyeti olanlar" ifadelerini kullandı.
 
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