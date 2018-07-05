FİNANS

Başbakan Yıldırım'dan 'faiz' açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.07.2018 11:56 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım, "Faizleri aşağı indirmek, dolayısıyla enflasyonu da aşağı çekmek ana önceliklerin başında geliyor. Bunun için tedbirler alacağız" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım'dan 'faiz' açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Anadolu Ajansı Editör Masası Özel'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yıldırım yaptığı açıklamada, Türkiye'nin mutlaka üretim, istihdam, ihracat ekseninde büyümesini sürdürmesi gerektiğini belirterek, "Yap-işlet-devret modellerini, dış kaynağı daha çok kullanacağız. Buradan artan kısımları da sosyal projelere harcayacağız. Bundan sonra yapılması gereken, milletin verdiği bu krediyle ülkemizin önündeki sorunları çözmektir" dedi.

"Öncelik faiz ve enflasyonu aşağı çekmek"

"Para politikaları ile ilgili taahhütlerimiz ile kaynaklarımızın dengelenerek yönetilmesi lazım, bu dönemde en fazla ona dikkat edeceğiz" ifadelerini kullanan Yıldırım, "Faizleri aşağı indirmek, dolayısıyla enflasyonu da aşağı çekmek ana önceliklerin başında geliyor. Bunun için tedbirler alacağız" diye konuştu. Yıldırım, yerli ve yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapmak için iştahlı olduklarını belirtti.

Yıldırım, kamunun da kendi içinde tasarrufa gideceğini dile getirerek, "Böylece kaynak ihtiyacını daha da azaltmış olacağız" ifadesini kullandı.

Meclis başkanlığı iddiaları

Başbakan Binali Yıldırım yeni dönemde Meclis başkanı olacağı yönündeki iddialar hakkında "Onun kararını ben vermem. Partimizin genel başkanı ve partimiz hangi yönde karar verirse o yönde görev yaparız" dedi.

"AK Parti olarak bu mesajı aldık"

"Nihayet bir cumhurbaşkanı seçeceğiz, parlamentoda vekilleri seçeceğiz. İş döndü dolaştı, karşı taraftaki ittifak tek bir noktada anlaştı. Adayları teke düşüremediler ama anlaştıkları tek bir nokta vardı, Recep Tayyip Erdoğan olmasın, ne olursa olsun" diyen Yıldırım şunları söyledi:

"1 Kasım seçimlerine göre AK Parti'nin oyunda, milletvekili sayısında düşme var. Bu da bize bir mesajdır. AK Parti olarak bu mesajı aldık." ifadesini kullandı. Denetim ve yasama faaliyetlerinde Meclis'in daha etkin hale geleceğini belirten Yıldırım, "Yeni dönemde Meclis'in önemi artıyor.",

PARTNERİnternette görenler şoke oldu! Fiyat bile verdiler...İnternette görenler şoke oldu! Fiyat bile verdiler...
Gram altın ne kadar? Çeyrek altında son durumGram altın ne kadar? Çeyrek altında son durum
Türkiye'nin 2’nci büyük kanyonu turistlerin yeni gözdesi Türkiye'nin 2’nci büyük kanyonu turistlerin yeni gözdesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Binali Yıldırım faiz ekonomi enflasyon

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

WhatsApp 50 bin dolar dağıtacak!

WhatsApp 50 bin dolar dağıtacak!

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Türkiye'nin 2’nci büyük kanyonu turistlerin yeni gözdesi

Türkiye'nin 2’nci büyük kanyonu turistlerin yeni gözdesi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

4,5 milyon çalışan otomatik katılacak

4,5 milyon çalışan otomatik katılacak

Bağkur prim borçları siliniyor

Bağkur prim borçları siliniyor

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Cin alinin asker kaçağı kumarcı çocukları gemicikler yuzduruyor keyifleri yerinde BOP eş başkanı PAPA dostunun çocuğunun biri çürük diğeri ABD Vatandaşı oldugundan 27 günlük asker fetocu bedelli damat ferit devleti yönetiyor ülke bunlarin tapulu malı milletten simdi para toplayıp MAN adasına transfer edilme zamanı
Diğer Haberler
2 milyon kişi 'imar barışı' için başvuru yaptı

2 milyon kişi 'imar barışı' için başvuru yaptı

Gram altın ne kadar? Çeyrek altında son durum

Gram altın ne kadar? Çeyrek altında son durum

Türkiye'nin 2’nci büyük kanyonu turistlerin yeni gözdesi

Türkiye'nin 2’nci büyük kanyonu turistlerin yeni gözdesi

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Otel odasına tapu dönemi

Otel odasına tapu dönemi

WhatsApp 50 bin dolar dağıtacak!

WhatsApp 50 bin dolar dağıtacak!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.