Başbakan Yıldırım'dan 'faiz' açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Anadolu Ajansı Editör Masası Özel'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yıldırım yaptığı açıklamada, Türkiye'nin mutlaka üretim, istihdam, ihracat ekseninde büyümesini sürdürmesi gerektiğini belirterek, "Yap-işlet-devret modellerini, dış kaynağı daha çok kullanacağız. Buradan artan kısımları da sosyal projelere harcayacağız. Bundan sonra yapılması gereken, milletin verdiği bu krediyle ülkemizin önündeki sorunları çözmektir" dedi.

"Öncelik faiz ve enflasyonu aşağı çekmek"

"Para politikaları ile ilgili taahhütlerimiz ile kaynaklarımızın dengelenerek yönetilmesi lazım, bu dönemde en fazla ona dikkat edeceğiz" ifadelerini kullanan Yıldırım, "Faizleri aşağı indirmek, dolayısıyla enflasyonu da aşağı çekmek ana önceliklerin başında geliyor. Bunun için tedbirler alacağız" diye konuştu. Yıldırım, yerli ve yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapmak için iştahlı olduklarını belirtti.

Yıldırım, kamunun da kendi içinde tasarrufa gideceğini dile getirerek, "Böylece kaynak ihtiyacını daha da azaltmış olacağız" ifadesini kullandı.