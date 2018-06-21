Başbakan Yıldırım'dan patates-soğan açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yıldırım'a patates ve soğan fiyatlarında son günlerde yaşanan artış soruldu.

"Fiyat artışlarının spekülasyondan öte bir şey olmadığını" söyleyen Yıldırım, "Göreceksiniz birkaç gün sonra böyle bir meseleyi konuşmayacağız" dedi.

"TEMELLER SAĞLAM"

Ekonomideki gelişmelere de değinen Yıldırım, "Vatandaşlarımız şunu bilsin, Türkiye ekonomisi çok sağlam temellere dayanıyor, bankacılık sisteminin temelleri sağlam" diye konuştu.

HEDEF 5 SEKTÖR

"Önümüzdeki dönemde beş hedef sektör üzerinde büyümeyi sağlamak istiyoruz" diyen Başbakan, "Bu beş sektörün biri makina imalat sanayi, ikincisi otomotiv, üçüncüsü kimya-ilaç, dördüncüsü elektronik, beşincisi gıda" ifadelerini kullandı.

