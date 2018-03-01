Başbakan Yıldırım'dan KDV müjdesi

Başbakan Binali Yıldırım, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığında (KOSGEB) "5. KOBİ ve Girişimcilik Ödül Töreni"ne katıldı.

KOBİ'lerle ilgili bir müjdemiz var" diyen Yıldırım yaptığı konuşmada, "Ülkemiz gelişti, kalkındı ama KOBİ tanımı aynı kaldı. Bu da işletmelerimizin işini zorlaştırıyor. KOBİ'lerin tanımı değişiyor. Daha fazla girişimcimizin desteklerden faydalanması için KOBİ'ler için bir üst sınır konulmuş destekte. 40 milyon... Şimdi bunu biz 125 milyon liraya çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Destek verilecek işletme sayısı 3 bine çıktı

"33 yıllık Katma Değer Vergisi Yasası'nı kökünden değiştiriyoruz" diyen Yıldırım, "Aslında bu bir değişiklik değil, bu bir reform. Bunun içinde ne var... Vatandaşın devletten alacağı biriken KDV'si bir takvime göre ödenecek. Eğer bundan sonra KDV'ler 3 ay içinde ödenmezse, ödenmeyen zaman için devlet faiz verecek. KOBİ Gelişim Destek Programı ile 2 bin 49 işletmeye destek vereceğiz. Şunu 3 bin yapalım! Bu program ile 524 milyon olmasın 600 milyon olsun. 1 milyar 300 milyonluk yatırım hacmi oluşacak ve 5 bin - 6 bin civarında yeni çalışan vatandaşa aş-iş imkanı sağlanacak" şeklinde açıklamada bulundu.





Yıldırım sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ekim ayı içerisinde bir grup toplantısında da açıkladığım gibi KOBİ Tekno Yatırım ve Stratejik Ürün Destek Programı... Tekno Yatırım Programı ile işletmeler, teknoloji düzeyi yüksek katma değerli ürünler üretir hale gelmesi için desteklenecek. Teknolojik üretim yatırımı yaparsa yüzde 70 geri ödemesiz ve yüzde 30 geri ödemeli olmak üzere yüzde 100 desteğe sahip olacak. 100 liralık yatırım yaparsan 70'i bedava. 30'unu geri ödeyeceksin. Üst limit de 5 milyon. Herkesin ölçeğine ve gücüne göre destek imkanı var fakat önemli bir proje var diyelim ki 10 milyona kadar da çıkıyor bu destek. 294 işletmenin başvurusu tamamlandı ve bu projelerle az önce dediğim gibi dışa bağımlı olduğumuz ürünleri yerli kaynaklar ile üretme imkanına sahip olacağız. Böylece bunları söyledikten sonra işin sonuna geldik. Bir müjdemiz var"

Yıldırım'ın konuşmasından diğer satırbaşları şöyle:

- İnanıyorum ki bu binada ülkemiz için orta ve küçük işletmelerimiz için çok güzel işler yapacaksınız. Türkiye'nin kalkınması özel sektörün gücü ile oluyor. Zannedilir ki devlet eliyle kalkınıyoruz. Bugün, yatırımın büyük kısmını özel sektör yapıyor. Yıla baktığımız zaman 128 milyar kamu yatırımı, özel sektörün ise 1 trilyonun üzerinde yatırım yapılıyor. Türkiye kolay kolay bölgesel ve küresel krizlerde etkilenmiyor ve istikrarlı büyümesini sürdürüyor.

-PMI endeksine bakıyor piyasalar. Son 7 yılın en yüksek düzeyindeyiz. Türkiye'nin ekonomisine güveni ifade ediyor. 16 yılda AK Parti iktidarlarının Türkiye'de inşa ettiği güven ve istikrar ortamı yatırımcılarımızın orta ve uzun vadede plan yapmasına vesile oldu.

- Sanayicilerimiz artık geleceği hesaplıyor. Buna göre yatırım kararını veriyor. İşini geliştirmek ya da iş kurmak isteyen tüm girişimciler kendi işine odaklanabiliyor. Bizim en büyük kaynağımız insanımızdır. Petrole, doğalgaza, elmasa güvenenler bir süre sonra açıkta kalabilir. Yetişmiş kaliteli insan kaynağı olanlar nesilden nesile bu kaynak ile yollarına devam ederler. Bütün insanımıza güveniyoruz.

- Özellikle kadınlarımıza, gençlerimize ve engellilere ilave istihdam sağlayan özel sektöre, girişimciye biz de ilave prim desteği sağlıyoruz. Sanayimiz müthiş bir şekilde yatırıma ve üretime devam ediyor. Sanayi üretimimiz arttı.

- Ocak 2018'de Türkiye genelinde, 9 bin 631 yeni şirket kuruldu. Kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 61 arttı. 2018 için felaket senaryoları anlatanlara buradan ithaf ediyorum.

- Bu sene kamu yatırımlarının toplamı 128 milyar. Özel sektörün yaptığı yatırım 900 milyarın üzerinde. 1 trilyonun üzerinde yatırım yapılıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin övüneceği, gurur duyacağı bir özel sektörü var. Bu da bizim gelecek güvencemizdir. O yüzden Türkiye kolay kolay küresel, bölgesel krizlerden etkilenmiyor ve ekonomide istikrarlı büyümesini sürdürüyor.

- Türkiye gelişti. KOBİ'ler büyüdü. Fakat başlangıçtaki KOBİ tanımı aynı kaldı. İşletmelerimizin işini zorlaştırıyor. KOBİ'lerin tanımı değişiyor. Daha fazla girişimcimizin desteklerden faydalanması için bir üst sınır koymuştuk. 40 milyon! şimdi bunu değiştriiyoruz 125 milyona çıkarıyoruz. Her bölgenin her ilçenin dahi öncelikleri aynı değil. KOSGEB bu dönemde daha fazla sahada olacak iş yapan üreten firmaları yerinde görecek. Böylece, sanayi odaları ile esnaf odaları ile koordineli olarak bölgelerin öncelikleri tek tek ele alınacak ve her ilde ilçede 5 tane önemli alan tespit edilecekler. Bizim artık uzmanlaşmaya gitmemiz lazım. Bu 5 sektörü belirleyip destek ve yatırımları kanalize etmiş olacağız.