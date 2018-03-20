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Başbakanlık genelge yayınladı! Şehit ve gazi yakınlarına memurluk mujdesi

20 Mart 2018 11:10

Başbakan Binali Yıldırım tarafından yayımlanan bildirgede, şehit ve gazi yakınlarının büro hizmetlerinde çalıştırılacağı bildirildi.

Başbakanlık genelge yayınladı! Şehit ve gazi yakınlarına memurluk mujdesi
Öğrenim durumları sebebiyle mevzuat gereği hizmetli kadrolarına atanmış şehit ve gazi yakınlarının büro hizmetlerinde görevlendirilmesi konusu TBMM'de Torba Yasa kapsamında görüşülmüştü. Bu bağlamda şehit ve gazi yakınlarının "Hizmetli" unvanlı kadro ve pozisyonlar yerine "Memur" unvanıyla atanabilmelerinin yolu açılmıştı.
 
İşte bununla ilgili bir genelge Başbakanlık tarafından yayımlandı.
 
BAŞBAKANLIK GENELGESİ
 
Başbakan Binali Yıldırım imzalı genelgede şunlar kaydedildi:
 
"Malumları olduğu üzere terörle mücadelede canını ve kanını feda ederek bu toprakları vatan yapan şehit ve gazilerimizin yakınları 3713 Terörle Mücadele Kanunu'nun Ek 1. maddesi kapsamında kamu idarelerinde istihdam edilmekte olup, özellikle hükümetimiz döneminde bir devlet politikası olarak 3712 sayılı kanundan doğan hak sahipliğinin kapsamının genişletilmesiyle birlikte daha fazla sayıda şehit yakını, gazi ve gazi yakınımız kamuda istihdam hakkına kavuşmuştur. Bu haktan yararlanarak kamu kurumlarımızda istihdam edilmeye başlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en uygun çalışma koşullarının sağlanması hükümet olarak her zaman gözettiğimiz önceliğimiz ve vefa borcumuzdur.
 
Bu çerçevede kamu idarelerince öğrenim durumları sebebiyle mevzuat gereği hizmetli kadrolarına atanmış şehit ve gazi yakınlarının büro hizmetlerinde görevlendirilmesi hususuna azami özen gösterilecektir."
 
MEMUR OLMANIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ
 
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinde harp veya vazife malulü sayılanlar ile vazife malulü sayılan; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli ile Emniyet Teşkilatından Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personelinden hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi; ana, baba ve kardeşi yoksa eş veya çocuklarından toplam iki kişi; eş veya çocuğu yoksa ana veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi, ana veya babanın bu hakkı kullanmaması durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam iki kişi istihdam hakkından yararlanmaktaydı.
 
Yeni getirilen düzenleme ile ana, baba veya kardeşlerin bu hakkı kullanmaması durumunda eş veya çocuklardan toplam iki kişi istihdam hakkından yararlanacaktır.
 
YAŞ ŞARTI YOK
 
Yine kırk beş yaşını bitirmiş olanlar istihdam hakkından faydalanamamaktaydılar. Getirilen yeni düzenlemeyle yaş şartı kaldırılmıştır.
 
Ayrıca, daha önce bu haktan yararlanmak isteyen hak sahiplerinden ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olanların hizmetli unvanlı kadro ve pozisyonlara; ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olanların, atama teklifinin yapıldığı tarihte öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanın 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alması koşuluyla ihraz etmiş bulundukları unvanlara, bunların dışında kalan ortaöğretim ve yükseköğretim mezunlarının ise memur unvanlı kadro ve pozisyonlara atama teklifleri Devlet Personel Başkanlığınca yapılmaktaydı. Yapılan yeni düzenlemeyle hak sahiplerinden ilköğretim, ortaokul ve ilkokul mezunu olanların atamaları da memur kadrolarına yapılacak.
 
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Okuyucu Yorumları4 yorum
  • 10 Oy
    ama bir adaletsizlik yokmu yani şimdi çocukları çürük olan bedelli olanların yakınları ne olacak onlar memur olamıcakmı en iyisi onları toplayıp afrine menbiçe asker olarak götürün yani bir partinin komple askere gitmeyen çocuklarıda askerlik yapsınlar zaten toplantılarda hep bağırıyorlar reis bizi menbiçe afrine götür diye
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  • 5 Oy
    memurluk yetmez idareci olsunlar.
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  • 6 Oy
    bir 4b sözü vardı ne oldu acaba?
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  • 2 Oy
    İnşallah biz ekpss ile atanan lise mezunu engellileride biran önce hizmetli kadrosundan büro memuru kadrosuna geçirirler.
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