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  4. Başkan Atasoy: “Türkiye ile Lübnan arasındaki sıcak para istikrar için bu bölgede kalmalı”

Başkan Atasoy: “Türkiye ile Lübnan arasındaki sıcak para istikrar için bu bölgede kalmalı”

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2019 18:02 | Son Güncelleme

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Lübnan Ankara Büyükelçisi Gassan Muallim ile ithalat ve ihracatın artması için birlikte çalışma kararı aldıklarını söyledi.Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Atasoy, Lübnan’ın Ankara Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Başkan Atasoy: “Türkiye ile Lübnan arasındaki sıcak para istikrar için bu bölgede kalmalı”

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Lübnan Ankara Büyükelçisi Gassan Muallim ile ithalat ve ihracatın artması için birlikte çalışma kararı aldıklarını söyledi.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Atasoy, Lübnan’ın Ankara Büyükelçiliğini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Başkan Atasoy’u Büyükelçi Muallim karşıladı. Ziyarette konuşan ve ekonomik iş birliği konusunda önemli mesajlar veren Başkan Atasoy, iki ülke arasındaki mevcut inşaat, maden ticareti, turizm gibi ilişkilerin güçlü olduğu sektörlere yenilerini eklemek istediklerini ifade etti. İki Akdeniz ülkesinin komşu ülkeler olduğunu anımsatan Başkan Atasoy, bu yönüyle de ekonomik iş birliğinin daha fazla arttırılması gerektiğini dikkat çekti. Başkan Atasoy, “Komşu iki ülke arasındaki sıcak paranın bölgede kalması bölgenin ekonomik istikrarını artıracaktır” dedi.

“İş insanlarını yatırıma teşvik etmeliyiz”
Büyükelçi Muallim ise ULUSKON’un ülkesinde gerçekleştireceği projelere Büyükelçilik olarak destek vereceklerinin sözünü verdi. Muallim, ayrıca en kısa zamanda iki ülkedeki iş insanlarının yatırıma teşvik edilmesine yönelik ortak sunum ve tanıtım çalışması gerçekleştirmek istediklerini de dile getirdi. Görüşmenin sonunda Başkan Atasoy, Büyükelçi Muallim’e günün anısına plaket takdiminde bulundu.

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