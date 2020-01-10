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  4. Başkent EDAŞ kesintisiz elektrik için çalışmalarını sürdürüyor

Başkent EDAŞ kesintisiz elektrik için çalışmalarını sürdürüyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2020 11:48 | Son Güncelleme

Başkent EDAŞ kesintisiz elektrik için çalışmalarını sürdürüyor

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), hizmet verdiği 7 ilde kış aylarında da kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak illerindeki müşterilerine kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sağlamayı hedefleyen Başkent EDAŞ, kışın zorlu koşullarına karşı önlemlerini aldı.

Sorumluluk bölgelerindeki alt yapı bakımları, uygun malzeme satın alımı ve uzaktan elektrik verme sistemi SCADA'nın kurulumlarını sağlayan şirket, hizmet devamlılığının aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. "Merkezi kontrol ve veri toplama sistemi" olarak kullanılan SCADA, yüksek gerilim hatlarında meydana gelebilecek olası enerji kesintilerine saha ekibinin müdahalesine gerek kalmadan uzaktan enerji verilebilecek.

Öte yandan, yeni teknolojileri sahaya taşıyan Başkent EDAŞ, bakım sürecinde ve olası afet durumunda kullanılmak üzere 9 drone, 5 paletli kar aracı ve yaklaşık 2,7 milyon lira tutarında afet malzeme stoğunu hazırda bekletiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Başkent EDAŞ, merkezi kontrol ve veri toplama sistemi, SCADA,

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