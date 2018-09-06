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Başkent’te su faturalarında indirim

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.09.2018 15:40 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Son dönemde dış ekonomik baskılar altında kalan vatandaşlarımızı biraz olsun rahatlatmak adına bu kararı aldık, tüm abonelerimiz için yüzde 17’lik indirim 17 Eylül’den itibaren geçerli olacak dedi.

Başkent’te su faturalarında indirim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Başkentlilere su faturalarında indirim müjdesi verdi. Vatandaşın günlük hayatında birinci derecede önemli olan konulara öncelik verdiklerini açıklayan Başkan Tuna, su faturalarında yüzde 17’lik indirim yapacaklarını söyledi.

Göreve geldikten sonra önce mandıraların yoğun olduğu 16 ilçede su indirimine gittiklerini belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, konut ve iş yeri dahil tüm aboneler için de bir indirim yapılması konusunda uzun süredir çalıştıklarının altını çizdi. Toplu taşımada yaşlı serbest kartlarda 35 TL’lik indirime gittiklerini, Halk Ekmek ve ulaşımda ise bu yıl zam yapmama kararı aldıklarını ifade eden Tuna, son olarak da su indirimi yapacaklarını söyledi. Vatandaşların günlük hayatlarında birinci derecede önemli olan konular başta olmak üzere sosyal şartları iyileştirmeye yönelik kararlar almaya özen gösterdiklerini belirten Başkan Tuna, su indirimine ilişkin Başkanlık yazısının Büyükşehir Belediye Meclisinin bu ayki toplantısında karara bağlanacağını açıkladı. Tuna, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

“ASKİ Yönetim Kurulu kararı ile birlikte onayımın da yer aldığı Başkanlık yazısı bu ayki Büyükşehir Belediye Meclisine gelecek. Son dönemde dış etkenli ekonomik baskılar nedeniyle vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları bertaraf etmek ve onları biraz olsun rahatlatmak için ve tabii ki sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak su faturalarında indirim kararı aldık. Mecliste bu yönde karar alacağız inşallah. 17 Eylül’de okulların açılacağı günden itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 17’lik bir indirim yapıyoruz. Hesaplamalarımızla ancak bu kadar indirim yapabiliyoruz. Dış ekonomik saldırılara karşı vatandaşlarımızın yanında olmak ve destek olmak düşüncesiyle bunu gerçekleştiriyoruz. Bu bir motivasyon ve bir katkımız olsun istiyoruz. Konut, işletmeler tüm aboneleri kapsıyor ve merkez dahil 25 ilçenin tamamında indirim uygulayacağız.” İHA

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