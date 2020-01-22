BAŞKENTGAZ Genel Müdürü Yüksel: “Bu yıl 600 kilometrelik bir yatırım öngörüyoruz”

BAŞKENTGAZ Genel Müdürü Asım Yüksel, “Bu yıl için 600 kilometrelik bir yatırım öngörüyoruz. Bunun da yaklaşık maliyeti 300 milyon lira gibi olacak” dedi.

BAŞKENTGAZ Genel Müdürü Asım Yüksel, Ankara’da basın mensuplarıyla bir araya geldi. 2019’da yapılan faaliyetler, 2020 hedefleri, adil faturalandırma, tesisat kontrol ve sayaç değişimi hakkında açıklamalarda bulunan Yüksel, Ankara’da 2020 yılında 600 kilometrelik yatırım programının öngörüldüğünü aktardı. Sohbet havasında geçen programın ardından soruları yanıtlayan Yüksel, Ankara’da doğalgaz fiyatlarında yaşanan artışı değerlendirdi. Yüksel, BAŞKENTGAZ’ıı müşteriyle tedarikçi firma arasında aracı olduğunu ifade ederek, “Biz arada bir iletim şirketiyiz. Fiyatı belirleyen de biz değiliz, hizmeti belirleyen de biz değiliz. Tedarikçinin fiyatı artınca biz de doğrudan tüketiciye yansıtıyoruz. Bu konuda bizim herhangi bir yetkimiz yok. Dağıtım bedelinde bir artış söz konusu değil. Web sayfamızda tarifemizi yayınlıyoruz, oradan inceleme imkanı da sunuyoruz. Tarifeyle ilgili bir değişiklik yok. Doğalgazın tedarik ücretinin artışıyla ilgili bir şey var. Onun da bize olumlu ya da olumsuz bir etkisi yok” diye konuştu.

“Gündemimizde taksit diye bir şey yok”

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş.’nin (İGDAŞ) uyguladığı taksitli ödeme kampanyasının Ankara gündeminde olmadığını dile getiren Yüksel, “İGDAŞ, birkaç yıldır yapıyor bu işlemi. Türkiye’de 71 dağıtım bölgesi var. Bunlardan sadece İGDAŞ ya da İstanbul Kamu Dağıtım Şirketi tarafından işletiliyor. Onların herhalde kendi finansal imkanları ya da sübvansiyon imkanları var. Biz BOTAŞ’tan aldığımız aylık tüketim faturasını bir sonraki ay ödemekle yükümlüyüz. Ödemeyi de bir sonraki ay aboneden tahsil ederek gerçekleştiriyoruz. Bizim gündemimizde böyle bir şey yok” açıklamasında bulundu. “İptal edilirse indirimi de, fiyat artışını da üstlenmiş olacağız”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın doğalgazda adil faturalandırma sistemiyle ilgili açtığı davanın hatırlatılması üzerine Yüksel, “Daha önceden 2019’un Ocak ayında Mansur Yavaş’ın Danıştay’da yönetmeliğin iptaliyle ilgili açtığı bir dava var. Bu iptal davasını açarken de yürütmeyi durdurma talepli açmışlardı. Yürütmeyi durdurma talebi reddedildi ancak esastan görüşülmeye devam ediyor. Yönetmelikle ilgili böyle bir yargı süreci var. Diğer konuyla ilgili bir basın açıklamasında bulunmuştuk. Sistem çift taraflı çalışan bir sistem. Tüketici lehine de çalışıyor ve bugüne kadar da böyle olmuş. Biz geçmiş dönemlerde iade de yaptık. Bu dönemde de bir borç çıktı. Yönetmelikle ilgili yargı süreci devam ediyor. İptal edilirse bizim açımızdan indirimi de, fiyat artışını da biz üstlenmiş olacağız” diye konuştu.

“Adil faturalandırma dediğimiz uygulamayla aradaki eşitsizlik giderilmiş oldu”

Ön ödemeli sayaca sahip olan aboneyle faturalı sayaca sahip olan abonenin ödeyeceği tutarın eşitlendiğini söyleyen Yüksel, “Eşitlenmiş oldu. Birim fiyat olarak aynı. Faturalı sayaç tüketicisi, tükettiği tarihteki geçerli fiyatı ödüyordu. Ön ödemeli sayaç müşterisi ise önceden o satın alma hakkını aldığı için eski fiyattan ödüyordu. Adil faturalandırma dediğimiz uygulamayla aradaki eşitsizlik giderilmiş oldu. Ön ödemeli sayaçlar, faturalı sayaç gibi işlem görüyor. Uygulama aslında farklı iki tip sayaç olsa da fiyat açısından aynı duruma gelmiş oldu” dedi. “Doğalgaz sayaçlarının ömrü 10 yıl olarak belirlenmiş”

Ön ödemeli sayaçtan faturalı sayaca geçmenin öneminden bahseden Yüksel, Ankara’daki çoğu doğalgaz sayacının teknolojik ömrünü doldurduğunu belirtti. Yüksel, 2020 yılında 20 yaşını doldurmuş durumda 100 binin üzerinde sayaç olduğunu söyleyerek, “Bahsettiğimiz kitle 688 bin kişi. Türkiye’deki toplam doğalgaz abone sayısı 16 buçuk milyon. Bunun içinde 688 bin tüketici kitlesi için farklı bir uygulama yapıp, bunu da anlaşmalarla yapmak farklı bir süreç. Buna yetkililer karar verebilir. Ankara’daki sayaçların teknolojik ve ekonomik ömrünü doldurduğunu düşünürseniz, zaten değişim ihtiyacı var. Bu değişim ihtiyacını Türkiye’deki diğer dağıtım bölgelerindeki abonelere uygulandığı şekliyle karşılamak daha pratik ve kısa vadeli bir çözüm. Doğalgaz sayaçlarının ömrü 10 yıl olarak belirlenmiş. Bunu üretici firmalar da bize iletti. Ankara’daki sayaçların ortalama ömrü 16 yıl. Biz hem yönetmelik ekindeki süreyi aşmış durumdayız hem de üretici firmaların garanti süresini aşmış durumdayız. 2020 yılında 20 yaşını doldurmuş durumda 100 binin üzerinde sayaç var. Değişim bir zorunluluk haline gelmiş” ifadelerini kullandı.

“Abonelik kimin adınaysa hizmetten onun yararlanması esas”

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) usulsüz kullanımlar için Türkiye genelinde uyguladığı süreci Ankara’da aynen işlettiklerini söyleyen Yüksel, basın mensuplarından birinin telefonuna gelen mesaj sonucu doğalgaz sayacı değişimi sırasında alınan bedele değindi. Alınan bedelin usulsüz kullanımdan kaynaklandığını belirten Yüksel, “Doğalgaz piyasası mevzuatında abonelik kimin adınaysa hizmetten onun yararlanması esas. Abonelik bir başkası adınaysa ve siz o hizmetten faydalanıyorsanız burada usulsüz bir durum söz konusu oluyor. EPDK’nın belirlediği ve tüm Türkiye’de uygulanan bir usulsüz kullanım bedeli var. Aslında bu daha çok kartlı sayaçtan kaynaklanıyor. Kiracı değişimlerinde kartı birbirlerine teslim ederek gidiyorlar. Abonelik ev sahibinin adına kalmış oluyor. Belki de o sırada 5-10 kiracı değişmiş oluyor. Bu gibi durumlarda biz aboneliği kendi üzerine alması için aboneye süre veriyoruz. Bu durumda herhangi bir usulsüz kullanım bedeli tahakkuk etmiyoruz. Süresi içinde gelmezse zaten tahakkuk gerçekleşmiş oluyor ve orada usulsüz kullanım söz konusu oluyor. Bu tip şeyler Ankara’da çok yaşanıyor. Kartlı sayacın kullanım alışkanlığının getirdiği sonuç” dedi.

“600 kilometrelik bir yatırım öngörüyoruz”

2020 yılı için BAŞKENTGAZ’ın yatırım programları hakkında bilgi veren Yüksel, Ankara’ya yıl içinde 300 milyon liralık yatırım yapılacağının sinyallerini verdi. Yüksel, doğalgaz hattı bulunan fakat doğalgaz hizmetinden yararlanmayan konutlar hakkındaysa, “Bu yıl yatırım programımız aslında geçmiş yıllara göre biraz daha fazla yatırım yapmayı hedefliyoruz. Bu yıl Bala ilçesine gitmeyi, Kalecik içinde farklı bir yöntemle gaz arzı sağlamayı düşünüyoruz. Oraya bir enerji hizmeti götürerek, taşıma doğalgazıyla ulaşmak istiyoruz. Bu konuda EPDK’yla görüşmelerimiz devam ediyor. Ankara’nın doğalgaz talebinde bulunan, doğalgaz hattımızın olduğu kesimlerde de çalışmalarımız olacak. Çünkü o konuda da yaptığımız ciddi bir yatırım var. Bu yatırımın sonucunda da önünde hat geçen büyük miktarda konumda doğalgaz kullanılmadığını tespit ettik. Onlara yönelikte bir çalışmamız olacak. Bu yıl için aslında 600 kilometrelik bir yatırım öngörüyoruz. Bunun da yaklaşık maliyeti 300 milyon lira gibi olacak” ifadelerini kullandı.

“Tüm Türkiye’de aynı bedel uygulanıyor”

Yüksel’e geçmişte sayaç değişimi sırasında 300 dolarlık bir miktarın alındığı hatırlatıldı. Değişim sırasında tahsil edilen ücretin geri alınamayacağını söyleyen Yüksel, “300 dolar aslında 1996 yılında Belediye Encümeni tarafından alınan bir karar, abone ücreti olarak tahsil edilmiş. Abone ücreti aslında doğalgaz bağlantısı içinde yapılan harcamayı içeriyor. Bu ücretin iade edilmeyeceğine yönelik hükümler var. 96 yılında EPDK yok. EPDK 2002 yılından itibaren bu düzenlemelerini gerçekleştirdi. Aynı düzenleme EPDK mevzuatında da yer aldı. Bu da bir defaya mahsus alınıyor ve iade edilmiyor. 300 dolarla ilgili iadenin mümkün olmadığına dair yargı kararı var. Güvence bedeliyse faturalı sayaçlarda ödenmeme riskine karşılık dağıtım şirketlerinin alacağının bir güvencesi olarak düşünülen, abonelik bitiminde TÜFE ile güncellenerek iade edilen bir bedel. Bu ücret, bizim tahsil ettiğimiz bedel olmaktan çok bizim aboneye olan bir borcumuz. Ama o borç abonenin de bize olan borcunun güvencesi. Bu tüm Türkiye’de aynı bedelde uygulanıyor. Kullanılan cihaza bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Burada da abone ücreti olarak alındığı dönemde diğer dağıtım bölgelerinde de buna benzer bedeller alındı” şeklinde konuştu.

Bilgi Teknolojileri Direktörü Gökhan Demir ise konuya ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Ankara’nın doğalgaz dağıtımı konusundaki son durumunu ve özelleştirme sonrası yapılan çalışmaları aktaran Demir, “Şu anda geldiğimiz nokta 12 buçuk milyon metreyle Tokyo’dan Los Angeles’a kadar uzanan bir boru hattından bahsediyoruz. Ankara’nın her sokağını kılcal ağlarımızla ördük ve örmeye de devam ediyoruz” dedi.

Söz konusu yatırımlar için 200 milyon euro civarında harcama gerçekleştirildiğini belirten Demir, Ankara’da 15 ilçede hizmetlerin hız kesmeden devam ettiğini söyledi. 2019 yılında e-Devlet kapısı üzerinden yaklaşık 300 bin aboneye dijital hizmet sunduklarını aktaran Demir, tüm BAŞKENTGAZ abonelerine yılda 10 milyon kısa mesaj atıldığına değindi. Ön ödemeli sayaç kullanan abonelerde yaşanan sorunlara da dikkat çeken Demir, BAŞKENTGAZ’ın faaliyetlerine başladığından bu yana 900 bin adet sayaç pili değiştirdiğini aktardı. Ön ödemeli sayaçların çevresel faktörlerden çabuk etkilendiğini söyleyen Demir, 6 yılda 1,5 milyon sayacın arızasına müdahale edildiğini de söyledi.

Toplantı sonrası BAŞKENTGAZ Genel Müdürü Asım Yüksel, basın mensuplarına merkezi gezdirerek, teknik bilgiler verdi.

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