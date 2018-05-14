Başvurular bugün başladı! PTT'ye 5 bin personel alınacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından PTT AŞ'ye alınacağı açıklanan 5 bin personelin belirleneceği sınav başvuruları bugün başladı.
PTT AŞ bünyesine, bin 623 postacı, 200 tekniker, 2 bin 625 gişe personeli, 82 avukat, 470 mühendis alımı için sınav başvuruları 21 Mayıs'ta sona erecek.
Alınması planan bin 623 postacının, bini adaylardan 623'ü taşeronlardan, 2 bin 625 gişe personelinin de 2 bin 25'i adaylardan 600'ü taşeronlar arasından seçilecek.
Müjdesi Bakan Arslan tarafından verilen sınavın başvuruları www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacak. Adaylar ilan edilen pozisyonlar için yapılacak yazılı sınavlardan yalnızca birine başvurabilecek.
Emlak komisyonlarına yüzde 4 sınırı
Dolandırıcılar iş başında! Çeyrek 30, Cumhuriyet altını 60 lira
Yeni haftada yeni rekor! Euro ve Dolar fiyatlarında son dakika gelişmesi
Erdoğan'ın açıklamalarının dolar 4.30 seviyesini gördü
Şok Marketler'in halka arzında beklenenden fazla ilgi
Okuyucu Yorumları 1 yorum