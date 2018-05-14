Başvurular bugün başladı! PTT'ye 5 bin personel alınacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından PTT AŞ'ye alınacağı açıklanan 5 bin personelin belirleneceği sınav başvuruları bugün başladı.

PTT AŞ bünyesine, bin 623 postacı, 200 tekniker, 2 bin 625 gişe personeli, 82 avukat, 470 mühendis alımı için sınav başvuruları 21 Mayıs'ta sona erecek.

Alınması planan bin 623 postacının, bini adaylardan 623'ü taşeronlardan, 2 bin 625 gişe personelinin de 2 bin 25'i adaylardan 600'ü taşeronlar arasından seçilecek.

Müjdesi Bakan Arslan tarafından verilen sınavın başvuruları www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacak. Adaylar ilan edilen pozisyonlar için yapılacak yazılı sınavlardan yalnızca birine başvurabilecek.