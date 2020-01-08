Batı Akdeniz'den 1,8 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Batı Akdeniz bölgesinden geçen yıl 164 ülke ve bölgeye, 1 milyar 793 milyon 247 bin 424 dolarlık ihracat yapıldığı bildirildi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, yaptığı açıklamada, sadece aralık ayında bölgeden 174 milyon 182 bin 737 dolar ihracat gerçekleştiğini belirtti.

Geçen yıl genelinde yapılan ihracatın ise bir önceki yıla göre yüzde 2,14 arttığını aktaran Bahar, "Batı Akdeniz bölgesinin ihracatı 1 milyar 793 milyon 242 bin 424 dolara ulaştı. En fazla ihracatı ise yaş meyve ve sebze sektörü gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

Yaş meyve ve sebze ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 3,29 arttığına işaret eden Bahar, sektörün 2019'da 463 milyon 846 bin 90 dolarlık ihracat yaptığını kaydetti.

Bahar, en ciddi ihracat artışının ise savunma ve havacılık sektöründe yaşandığını belirterek, sektörün 2018'de 17 milyon 543 bin dolar olan ihracatını, geçen yıl yüzde 120,12 artırarak 38 milyon 616 bin dolara yükselttiğini vurguladı.

Hakkı Bahar, 2019'da ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektöründe yüzde 6,42, demir ve demir dışı metaller sektöründe ise yüzde 18,65 ihracat artışı gerçekleştirildiğini ifade etti.