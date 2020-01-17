Batı Akdeniz'in ihracat şampiyonu "domates" oldu

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Geçen yıl yaklaşık 500 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştiren Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), yurt dışına en fazla domates gönderdi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ergin Civan, AA muhabirine, Antalya, Isparta ve Burdur bölgesinden 2019'da 164 ülkeye 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiğini söyledi. Bir önceki yıla göre yüzde 2,14'lük bir artış olduğunu belirten Civan, ihracatın büyük bir bölümünü 500 milyon dolarlık ihracatla yaş meyve ve sebze sektörünün oluşturduğunu bildirdi.

Bölgenin en önemli ihracat kaleminin yaş sebze ve meyve sektörü olduğuna değinen Civan, "Bu sektörde de en fazla ihracat kalemimiz domates. Geçen yıl 117 milyon dolarlık domates ihracatı yaptık. Örtü altı domates üretiminde Antalya, lider kent. Tarımsal üretimde de Türkiye'nin bir numaralı şehri. Antalya için turizmin olduğu kadar tarımın da başkenti diyebiliriz." dedi.

Domateste en önemli pazarın Rusya olduğunu anlatan Civan, Avrupa'da da hemen hemen her ülkeye ve Orta Doğu'ya domates gönderdiklerini dile getirdi. Civan, kokteyl, büyük, küçük, klasik, pembe renkte gibi çok fazla çeşitte ve farklı ebatlarda domates üretildiğini, tüketicinin talebine göre de çeşitlendirmenin sürdüğünü ifade etti.