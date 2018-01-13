FİNANS

'Bavul ticareti' yeniden düzenlendi

13 Ocak 2018 14:39

Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel faturayla yapılan satışların yanı sıra yolcu beraberi eşya kapsamında fatura düzenlenerek gerçekleştirilecek satışlar, faturanın ilgili gümrük idaresinde onaylatılması kaydıyla ihracat olarak kabul edilecek.

'Bavul ticareti' yeniden düzenlendi

 Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel faturayla yapılan satışların (bavul ticareti) yanı sıra yolcu beraberi eşya kapsamında fatura düzenlenmek suretiyle gerçekleştirilecek satışlar, faturanın ilgili gümrük idaresinde onaylatılması kaydıyla ihracat olarak kabul edilecek.

 
Ekonomi Bakanlığının "Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, mevcut tebliğin başlığı "Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ" olarak değiştirildi.
 
Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliği'nde yer alan Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel faturayla yapılan satışlarla yolcu beraberi eşya (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenlenmek suretiyle gerçekleştirilecek satışlar; fatura kapsamı eşyanın "yurt dışı edildiğinin" tespiti amacıyla faturanın ilgili gümrük idaresinde onaylatılması kaydıyla ihracat olarak kabul edilecek.
 
Bunun için mal bedeli dövizlerin aracı banka veya özel finans kurumlarına satılarak döviz alım belgesi düzenletilmesi şartı aranmayacak.
 
Söz konusu faturalar, ilgili gümrük idaresine ibrazından önce veya gümrük idaresine onaylatılmasını müteakip ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine de onaylatılması halinde, belgesiz ihracat kredisi, dahilde işleme izni, dahilde işleme izin belgesi ve vergi resim harç istisnası belgesiyle ilgili işlemlerde gümrük beyannamesi yerine kabul edilecek.
 
Faturadaki ihracat, faturayı düzenleyen firmaya ait ihracat taahhütlerine sayılacağı gibi, fatura üzerinde unvanı kayıtlı olması halinde, imalatçı firmaya ait ihracat taahhütlerine de geçerli olacak.
 
Deri ve deri mamulleri dışındaki tekstil ve konfeksiyon ürünleri satışına ilişkin faturalar ise dahilde işleme izniyle dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdüne sayılmayacak.
 
Öte yandan, tebliğe eklenen "Döviz alım belgesine ilişkin geçici uygulama" başlıklı geçici maddeye göre, daha önce düzenlenmiş faturalar bakımından da döviz alım belgesi düzenletilmesi gerekmeyecek.
15.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın