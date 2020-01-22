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  4. Baymak 2019’da yüzde 25 büyüdü

Baymak 2019’da yüzde 25 büyüdü

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 11:50 | Son Güncelleme

Baymak CEO’su Ender Çolak: - "2017 yılında 527 milyon TL seviyesinde olan ciromuzu 2018 yılı sonunda 669 milyon TL’ye taşımıştık. Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla ise bu rakam 840 milyon TL’ye ulaştı" - "Çatı şirketimiz BDR Thermea’nın da teknoloji gücüyle bu alanda adetsel olarak yüzde 19, cirosal olarak ise yüzde 143 büyüdük; bununla birlikte pazar payımızı da yaklaşık bir puan artırdık"

İSTANBUL(AA) - 2019 yılı Türk iklimlendirme sektörü açısından oldukça zorlu geçerken; ısıtma, soğutma ve ısı pompası pazarlarında çift haneli küçülmeler dikkat çekti.

Baymak CEO’su Ender Çolak yaptığı yazılı açıklamada, zorlu bir yılı büyük başarıyla tamamladıklarını belirterek, "2017 yılında 527 milyon TL seviyesinde olan ciromuzu 2018 yılı sonunda 669 milyon TL’ye taşımıştık. Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla ise bu rakam 840 milyon TL’ye ulaştı. Diğer bir deyişle son iki yılda büyümemiz yüzde 60’ı buldu. Türk sanayisiyle özdeşleşmiş bir marka olarak, üretmekten asla geri durmuyoruz. Bu kapsamda, 2018 yılında 201 bin olan kombi üretimimizi, 2019 yılında yüzde 12’lik artışta 225 bin adede çıkardık. Bunun yanında, termosifon ve boyler hatlarımızdaki yenileme çalışmalarına da hızla devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ciro ve üretim adetlerindeki yükselişin yanında 2019 yılında iç piyasada büyük daralma yaşayan kombi, klima ve ısı pompası pazarlarında da paylarını artırdıklarını kaydeden Çolak şu değrlendirmelerde bulundu:

"Yoğuşmalı kombide pazardaki yüzde 25’e yakın bir daralma öngörümüze karşın pazar payımızı artırarak yüzde 13,4 seviyesine taşıdık. Geçtiğimiz yıl içinde adetsel olarak klima satışlarımızı yukarı çekerken, satış adedimiz de 56 bini aştı. Bu alandaki pazar payımızı da yüzde 6,7 seviyesinden, yüzde 8,4’e çıkarmayı başardık. Dünya iklimlendirme sektörünün en hızlı büyüyen iş kolları arasında yer alan ısı pompasında da Türkiye’de öncü konumdayız. Çatı şirketimiz BDR Thermea’nın da teknoloji gücüyle bu alanda adetsel olarak yüzde 19, cirosal olarak ise yüzde 143 büyüdük; bununla birlikte pazar payımızı da yaklaşık bir puan artırdık."

2019 yılında 50’nci yılını kutlayan Baymak’ın son yıllarda müşteri memnuniyetine yaptığı yatırımın bu başarılı performansta en önemli pay sahibi olduğuna dikkati çeken Çolak şunları kaydetti:

"Bugünün dünyasında artık şirketlerin başarısı müşteriye olan yakınlıkları ve müşteri nezdinde bıraktıkları güven duygusuyla ölçülüyor. Biz de bu kapsamda "İşimiz sizi anlamak” mottosuyla çalışmalarımıza yön veriyor; satış faaliyetlerimizin temeline müşteri deneyimini koyuyoruz. 2019'da dolar bazında ihracatta yüzde 41 artış gerçekleştirdik. Yakın gelecekte hedefimiz, ihracat yaptığımız coğrafyayı genişleterek sunduğumuz müşteri deneyimini dünyaya taşımak; Turquality Marka Destek Programı katkılarıyla beraber Baymak’ı küresel arenada ilk 10 marka içerisinde konumlandırmak. 2020 yılında da 2019’daki başarılı performansımızı devam ettirerek yüzde 30 seviyesinde bir büyüme ile birlikte toplam satış gelirlerimizi 1 milyar TL’nin üzerine çıkartmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda termosifon, boyler gibi hat yatırımlarını devreye alacağımız ve üretimimizi daha da güçlendireceğimiz bir yıl olacak 2020. İhracatta ise faaliyetlerimizi önümüzdeki dönemde artırarak devam ettirmeyi planlıyoruz. Tüm bunları yaparken 2020 odağımıza yine insanı koymaya devam edeceğiz ve müşteri deneyimini daha da iyileştiren dijital çözümler üzerine yoğunlaşacağız."

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