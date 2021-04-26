Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatar?

Emekli bayram ikramiyeleri bilindiği üzere Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere senede iki defa ödeniyor. Bu yıl 1000 TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyeleri enflasyon oranında zamlı olarak yatırılacağı haberi heyecana neden oldu…

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, emekli bayram ikramiyelerinin ödenme takvimleri hakkında bilgi verdi. Erdoğan açıklamasında “Bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, kurban bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim. Emeklilerin şartlarının daha da iyileşmesine hazırlanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda zamlı olarak ödenecek olan zamlı emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin bayrama yetişmesi için gelecek 15 gün içerisinde konuyla ilgili düzenlemenin TBMM’ye gönderilmesi bekleniyor.