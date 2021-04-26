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Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatar?

26.04.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan bayramı yaklaştıkça emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman olacağına dair araştırmalar da yoğunlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği emekli bayram ikramiyelerini ilişkin bir açıklama yapmıştı…

Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatar?

Emekli bayram ikramiyeleri bilindiği üzere Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere senede iki defa ödeniyor. Bu yıl 1000 TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyeleri enflasyon oranında zamlı olarak yatırılacağı haberi heyecana neden oldu…

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, emekli bayram ikramiyelerinin ödenme takvimleri hakkında bilgi verdi. Erdoğan açıklamasında “Bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, kurban bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim. Emeklilerin şartlarının daha da iyileşmesine hazırlanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda zamlı olarak ödenecek olan zamlı emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin bayrama yetişmesi için gelecek 15 gün içerisinde konuyla ilgili düzenlemenin TBMM’ye gönderilmesi bekleniyor.

Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatarr

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri Ramazan ve kurban bayramları öncesinde 1000’er TL olarak ödeniyordu. Uygulamanın ilk defa hayata geçtiği 2018 yılından bu yana bayram öncesi ödenen ikramiyelerde bir değişiklik yapılmamıştı. 2021 yılı için bayram ikramiyelerinde bir zam beklentisi yaşanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamada konuya değinmesi beklentilerin doğru yönde olduğunu gösterdi. Ancak emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar zam alacağı henüz bilinmiyor. Ancak kulislerde emekli bayram ikramiyesinde yapılacak zam oranları için 3 alternatif konuşuluyor.

Alternatiflerden ilki altı ayda bir enflasyon farkının ikramiyelere yansıtılması şeklinde. Bu durumda Ocak’taki %8.36’lık fark ilk ikramiyeye eklenecek.

İkinci ikramiye döneminde ise, Temmuz ayında belli olacak olan yeni enflasyon oranına göre zam yapılacak. Bir diğer alternatif ise, yıllık enflasyonun ikramiyeye yansıtılması şeklinde. Bu durumda 2020 yılının enflasyon oranının ikramiyeye yansıtılması ki bu oran da %14.6.

Diğer yandan emekliye bayram ikramiyesi uygulamasının hayata geçirildiği 2018’den beri yaşanan enflasyonun ikramiyelere yansıtılması talebi de zaman zaman dile getiriliyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre, Ramazan bayramı emekli ikramiyesinin mayıs ayının ilk haftasında, Kurban bayramı emekli ikramiyesinin ise Temmuz ayı ortalarında ödenmesi bekleniyor.


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