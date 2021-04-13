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Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Ramazan bayramı ikramiyelerine zam mı geldi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.04.2021 11:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısının ardından emekliye verilecek Ramazan bayramı ikramiye tutarı belli olacak. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ramazan bayramı ikramiyelerinin enflasyon oranında artırılacağını müjdelemişi.

Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Ramazan bayramı ikramiyelerine zam mı geldi?

Emekli, dul, yetim aylığı alanların da faydalandığı bayram ikramiyeleri için gözler Kabine toplantısında. Enflasyon oranında yapılacak zam ile 1000 TL olarak ödenen emeklilere bayram ikramiyeleri, bu yıl zamlı ödenecek.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?

Son olarak açıklanan yüzde 16.19 yıllık enflasyon baz alınması hâlinde 1000 TL ikramiyelere 162 TL zam gelecek. Yüzde 8.36 olan Temmuz-Aralık 2020 enflasyonu baz alındığında da ikramiye bin 83 TL olarak ödenecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, emekli ikramiyelerine ilişkin bütçe olanakları kapsamında tüm senaryoları dikkate alan kapsamlı bir çalışma hazırladı.

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYELERİNE ZAM MI GELDİ?

İlk başta 2018’de 1000 TL olarak verilen emekli ikramiyesi üç dönemdir aynı tutarda ödeniyordu. Bugüne dek ödenen ikramiye tutarı 64.2 milyar Türk lirasına dayandı. Ramazan Bayramı ikramiyeleri mayısın ilk haftası hesaplara aktarılacak. Kurban Bayramı ikramiyesinin de 12-16 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. Emekliler Temmuz ayı içerisinde aylıklarını da zamlı almış olacak. Emekliler her yıl Ocak-Temmuz aylarında son 6 ayın enflasyon rakamlarına göre zam alıyor.

Mayıs ayına dek emeklilik dilekçesi verenler ve memurlar da bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. Yeni emeklilere ikramiyeleri ilk maaşlarıyla yatacak.

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65 YAŞ ÜSTÜNÜN İKRAMİYESİ EVİNDE VERİLECEK

İstemeleri hâlinde 65 yaş üstü vatandaşlara ikramiyeleri elden teslim edilebilecek. Yine hasta olarak da ikramiyesinin evde ödenmesini talep edenlere kolaylık tanınacak. Emekli ya da hak sahiplerinin bayramdan önce vefatı hâlinde, bayram ikramiyesini varisleri alabilecek.

Emeklilere dini bayramlarda biner TL ikramiye verilmesi uygulamasının 2018 tarihinde başladığını hatırlatan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, aradan geçen zaman içerisinde ikramiyelere artış yapılmadığını vurguladı.

TÜED olarak enflasyon oranları ve ekonomideki dalgalanmalar da baz alınarak bayram ikramiyelerinde artış yapılmasını bir süredir istediklerine işaret eden Ergün, şöyle konuştu:

"İkramiyenin ödenmeye başlandığı tarihten itibaren emekli aylıklarına altı ayda bir yapılan zam ikramiyelere de uygulanmalı. 2021'in birinci altı ayında bayramlar öncesinde ödenecek ikramiye 1.545 liraya yükseltilmelidir." dedi.

Ergün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ülkemizin imkanlarının gelişmesine paralel olarak, emeklilerimizin şartlarını daha da iyileştirmeye hazırlanıyoruz." ifadelerinin de kendileri heyecanlandırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Emekli kendisine uzatılan eli geri çevirmeyen, kendisi için yapılanları da yapılmayanları da unutmayan, bu toplumun kıymetli büyükleri, ana ve babalarıdır. Olgun insanlar topluluğudur. Bize yapılanları aynıyla veya misliyle yanıtlarız."

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYE TARİHİ BELLİ OLDU

Emekli vatandaşlara bu yıl iki bayram ikramiyesi ödenecek. Eğer tutarlarda bu akşam yapılan Bilim Kurulu'nun ardından değişikliğe gidilmezse emeklilere 1.000'er lira ödenmesi öngörülüyor. Emeklilerin bayram ikramiyesi tarihleri ise şöyle;

Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021

Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu günün yüzü suyu hürmetine güzel bir müjde alırız inşallah...
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