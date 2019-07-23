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TÜRES'ten bayram tatili çıkışı: 9 güne karşıyız

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.07.2019 14:50 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kaç gün tatil olacağına yönelik tartışmalarda başladı. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği'nden ise dikkat çeken bir yorum geldi. Turizmin sadece deniz ve kumdan ibaret olmayıp ülkedeki bütün üretici ve ihracatçıların da düşünülmesi gerektiğini söyleyen TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, tatil süresinin 9 gün olmasına karşı olduklarını belirtti.

TÜRES'ten bayram tatili çıkışı: 9 güne karşıyız

Günler önce başlayan halen devam eden ‘bayram tatili kaç gün olmalı?’ tartışmasına ilişkin yeni değerlendirmeler geliyor.

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olması gerektiğine yönelik yapılan yorumlara bir değerlendirme de Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl’den geldi. Bingöl, uzun tatil sürelerinin turizm sektörünün bir kısmına ve kıyı şehirlerine yaradığını ama turizmin sadece deniz ve kumdan ibaret olmayıp ülkedeki bütün üretici ve ihracatçıların da düşünülmesi gerektiğini söyledi.

'BAYRAM TATİLİ SÜRESİ ÜLKE EKONOMİSİNE ZARAR VERMEYECEK BİR ŞEKİLDE PLANLANMALI'

Bingöl açıklamasında şunları kaydetti: “Uzun tatillerin kime ne faydası var, bu konuda turizm sektörünün bir kısmı karlı çıkarken geri kalan üretici ise zor duruma düşüyor, üretim ve ticari hayat kesintiye uğruyor. Turizm sadece deniz ve kumdan ibaret değildir. Uzun tatillerde sahil kentleri büyük bir gelir sağlarken diğer şehirlerin ekonomisi ise bundan olumsuz etkileniyor. Bundan dolayı bayram tatili süresinin 9 gün olmasına karşıyız ve bu konuda artık üreticiler, ihracatçılar ve diğer şehirlerin esnafı da düşünülmelidir. Tatil ve bayram herkesin hakkı ancak süreleri ülke ekonomisine zarar vermeyecek bir şekilde planlanmalı bunun ülkeye faydası mı var zararı mı var bu hususta da bir araştırma yapılmalıdır. Turizmde bu yıl önemli bir hareketlilik var ve bundan dolayı biz de ülkemiz adına sevinçliyiz. Ama bir taraf sevinirken diğer bir tarafı da zarara uğratmamalıyız.”

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı 9 günlük bayram tatili Turizm Sektörü

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