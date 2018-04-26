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Bayram ve seçimler için idari izin müjdesi geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.04.2018 09:20 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, öğretmenlerin, mesleki çalışma takvimini, bayram ve seçim dolayısıyla revize ettiklerini, 14 Haziran Arife Günü ile 25-29 Haziran tarihleri arasında idari izinli sayılacaklarını bildirdi.

Bayram ve seçimler için idari izin müjdesi geldi

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, öğretmenlerin, mesleki çalışma takvimini, bayram ve seçim dolayısıyla revize ettiklerini, 14 Haziran Arife Günü ile 25-29 Haziran tarihleri arasında idari izinli sayılacaklarını bildirdi.

Tekin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çalışma arkadaşlarına verimli bir mesleki çalışma dönemi dileğinde bulunarak, emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

Haziran 2018 döneminde öğretmenlerin yürütecekleri mesleki çalışmaların takvimini gözden geçirdiklerini belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizin, mesleki çalışma takvimini hem bayramlarını güzelce geçirebilmeleri hem de seçim sürecinde demokratik haklarını rahatça kullanabilmeleri açısından revize ettik. Öğretmenlerimiz mesleki çalışmalarının ilk haftasını, 9-13 Haziran tarihleri arasında, görev yaptıkları okullarda, ikinci haftasını, 18-22 Haziran tarihleri arasında ise istedikleri il ve ilçelerde başvurularını yaparak yürütecekler. 14 Haziran Arife Günü ve 25-29 Haziran tarihleri arasında idari izinli sayılacaklar." AA

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Tüm öğretmenlerimize minnet, şükran ve saygıyla şimdiden iyi tatiller diliyorum. (yılda 360 gün çalışan öğrenci velisi) :)
@rayhan_koc az okuyaydın da öğretmen olaydın kanka (yılda 365 gün kitap sürekli yeni konularla kendini geliştiren öğretmen)
Bu nedir arkadaş tatil tatil tatil... Zaten haftanın kaç saati çalışıyorlar? Şimdi sorsan %90 dan fazlası hayatından şikayetçidir. Her yerde ve her zaman bir ayrıcalık. Sosyetelikte tavan yaptılar. İnsanlarda bir garip yücelttikçe yüceltiyorlar. Esnafın maddi hayatı berbat. Ben böyle sistemin........
sadece öğretmene düşünülmesi haksızlık adaletsizlik...öğretmen zaten part-time çalışan bir kamu mensubu....8 saat mesaide olanlara bu hak verilmeli, öğretmen zaten yılın 180 günü boşta
Hayatımda yaptığım en büyük hata öğretmen olmamak.çoluk çocukla uğraşamam diye düşündüm. Bu kadar izin olacağını bilsem seçeceğim tek meslek olurdu.
idari izin sağlık çalışanlarına bir faydası yok. nöbet ücreti alamıyoruz. 7 24 hizmet veren kurumlarda idari izin saçmalığı kalkmalı. yerine resmi tatil yapın.
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