Bazı otomatik olmayan tartı aletlerinin ilk muayenesini TSE yapabilecek

Maksimum kapasitesi 2 bin kilogramın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletlerinin ve aks kantarlarının tamir ve ayar işleminden sonra yapılacak ilk muayeneleri Türk Standardları Enstitüsünce (TSE) gerçekleştirilebilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, maksimum kapasitesi 2 bin kilogramın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletlerinin ve aks kantarlarının tamir ve ayar işleminden sonra yapılacak ilk muayenelerine ilişkin uygulamada değişikliğe gidildi.

Düzenleme kapsamında kullanıcının ilgili servisle anlaşması ve tamir, ayar ve muayene işlemlerinin aynı anda yapılmasını talep etmesi halinde bu işlemler tamir ayar servisinin imkanları kullanılarak TSE tarafından yapılacak.

Bu durumda anılan servis, muayene işlemleri için TSE'den ek ücret talep etmeyecek. Kullanıcı, TSE'ye muayene ücretinin yüzde 40'ını ödeyecek.