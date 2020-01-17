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  4. BBC Studios EMEA Bölgesi Başkan Yardımcısı Nick Percy

BBC Studios EMEA Bölgesi Başkan Yardımcısı Nick Percy

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 10:53 | Son Güncelleme

BBC Studios, 1 Nisan itibariyle geçerli olmak üzere Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yürüttüğü dağıtım faaliyetlerini birleştirdiğini ve EMEA Bölgesi Genel Başkan Yardımcılığı görevine Nick Percy'yi atadığını açıkladı.

BBC Studios EMEA Bölgesi Başkan Yardımcısı Nick Percy

İstanbul / 17 Ocak (DHA) - BBC Studios, 1 Nisan itibariyle geçerli olmak üzere Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yürüttüğü dağıtım faaliyetlerini birleştirdiğini ve EMEA Bölgesi Genel Başkan Yardımcılığı görevine Nick Percy'yi atadığını açıkladı.
Daha önce Batı Avrupa bölgesinden sorumlu olan ve alınan kararla görev alanı genişleyen Percy, en büyük içerik satış müşterileri, geniş kanal portföyü ve bölgedeki tüketici ürünleri işlerinin sorumluluğu da dahil olmak üzere BBC Studios'un genişleyen bölgedeki dağıtım faaliyetlerinin yönetimini üstlenecek.
Konuyla ilgili açıklama yapan BBC Studios Küresel Dağıtımdan Sorumlu Başkanı Paul Dempsey, "Nick, pazarı çok iyi tanıyan ve mükemmel bir geçmişe sahip, son derece yetenekli bir lider. EMEA bölgesindeki dağıtım işimizi onun liderliği altında birleştirmek, bölgesel yaklaşımımızı basitleştirecek ve bizi daha çevik bir hale getirecek" dedi.
Genişleyen bu bölgeye liderlik etmenin gerçek bir ayrıcalık olduğunu ifade eden Nick Percy, “Büyüme fırsatlarıyla dolu olan bu önemli pazarlarda mükemmel iş ortaklıklarımız var. İşlerimizi kurmak ve büyütmek için bölge genelindeki iş ortaklarımızla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum” dedi.
Percy, BBC'deki kariyeri boyunca Kuzey Avrupa Başkan Yardımcısı, Orta ve Doğu Avrupa Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü, Küresel Pazarlar İş Geliştirme ve Dijital Hizmetler Direktörü gibi çeşitli pozisyonlarda görev aldı. Percy, BBC Studios'u Londra ofisinden yönetecek.
Şu anda CEMA bölgesinin Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Grant Welland'ın BBC Studios bünyesinde başka bir pozisyona getirilmesi konusundaki görüşmeler devam ediyor. (Fotoğraflı)

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