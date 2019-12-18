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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.12.2019 18:24 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücretin bütçe artış oranıyla doğru orantılı olması gerektiğini belirterek, "2019-2020 arasındaki bütçe artış oranı yüzde 22,5. Bu hesaplamayla bu yıl asgari ücretin 2 bin 475 lira olmasını biz Büyük Birlik Partisi olarak teklif ediyoruz." dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi!

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun birinci toplantısını gerçekleştirdiğini hatırlatan Destici, geçen yıla göre bütçedeki artış oranını esas alarak asgari ücretin belirlenmesinin doğru olacağını söyledi.

Destici, şunları kaydetti:

"2019-2020 arasındaki bütçe artış oranı yüzde 22,5. Dolayısıyla da bu hesaplamayla bu yıl asgari ücretin 2 bin 475 lira olmasını biz Büyük Birlik Partisi olarak teklif ediyoruz. Doğru olanın, hakkaniyetli olanın bu olduğunu ifade ediyoruz ve özellikle gelir dağılımının adaletli bir şekilde dağıtılmasının da bir sonucu olduğunu ifade ediyoruz. Bütçe ne kadar artmışsa bütün kesimlerin aynı oranda istifade etmesi gerekir. Asgari ücretlilerin de bundan istifade etmesi gerekir."

Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat"ı da desteklediklerini belirten Destici, anlaşmanın birilerini çıldırttığını söyledi.

Destici, "Bu anlaşmanın mimarı olarak gördüğümüz başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere Dışişleri Bakanımızı ve diğer yetkililerimizi tebrik ediyorum. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerinin korunması noktasında, oradan asla bir adım geri atmama noktasında büyük bir kararlılık gösterilmiştir. Bu kararlılık sonuna kadar sürdürülmelidir. Çünkü biz hakkımızı istiyoruz, fazlasını istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TERMİK SANTRALLERLE İLGİLİ DÜZENLEME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesini de içeren kanun teklifini veto etmesini de haklı ve doğru bulduklarını kaydeden Destici, santrallere 2013'ten bu yana çevre ve halk sağlığının korunmasına yönelik önlemler için süre verildiğini ifade etti.

Destici, yeni süre uzatımlarına rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını dile getirerek, "Buna artık bir yerde 'dur' demek gerekiyordu. Sayın Cumhurbaşkanı da buna 'dur' dedi. Biz BBP olarak bu veto kararından memnunuz. Hangi sebeple olursa olsun süre verilmesini doğru bulmuyoruz. Termik santrallerin de bu şekilde çalıştırılmasını doğru bulmuyoruz." diye konuştu.

Gerekli tedbirler alınana kadar bu tesislerin çalışmasının durdurulması gerektiğine işaret eden Destici, tedbirler noktasında gerekirse devletin de destek verebileceğini söyledi.

Kamuoyunda "af" olarak gündeme gelen ceza indirimi konusunda da değerlendirmede bulunan Destici, şunları söyledi:

"Kişinin kişiye, ferdin ferde, kulun kula karşı işlediği suçlarda devletin af yetkisi olmamalı. Devlet buralarda bir af yetkisi ya da ceza indirimi yetkisi kullanmamalı. Devlet, kendisine karşı işlenen suçlarda bunu yapabilir ama kişinin kişiye karşı işlediği suçlarda bu olmaz. Bunu doğru bulmuyoruz. Kul hakkıdır. Dolayısıyla biz buna asla onay vermiyoruz."

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
2473 lirayla sen bir ay ev geçindirsene allah aşkıma
Dayıcım senin teklifini ciddiye alan bir kesim varmı gerçekten?
show yapmayın sizde belli oldu uzatmaya gerek yok 2260 harca harca bitmez allah bereket versin hepsi esiyordu ne oldu milleti salak yerine koymayin inin artik insanlarin üzerinden
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