FİNANS

BDDK açıkladı! Taksit sayıları attırıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.02.2019 00:54 | Son Güncelleme

İhtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılmasına imkan veren Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bilgisayar alımları ve taşımacılık harcamalarında kredi kartlarındaki taksitlerini 6 aydan 12 aya çıkardı. Yurtiçine seyahat ve sağlık harcamalarında ise taksit sayısı 9 aydan 12 aya uzatıldı.

BDDK açıkladı! Taksit sayıları attırıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kredi kartı taksit sayılarında değişikliğe gitti.

BDDK internet sitesinde yer alan duyuruya göre taksit sayıları şu şekilde yeniden belirlendi:

Tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılık ile ilgili harcamalarda 6 aydan 12 aya,

Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda 9 aydan 12 aya,

    • Kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırı ise 9 aydan 12 aya çıkarıldı.

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**KREDİ DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğe göre, konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında, konutun 22 Kasım 2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 684’üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi 60 ayı, nihai fatura değeri 120 bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 60 ayı, nihai fatura değeri 120 bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi 48 ayı, bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, tablet alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamayacak. Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanacak.

Ayrıca, aynı yönetmeliğe eklenen geçici madde ile bu maddenin yürürlük tarihinden önce kullandırılan ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilecek. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Tüketici kredileri BDDK

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Müslümanlık adı altında haram olan krediye yönlendiren AKP HÜKÜMETİ. İşte senin gerçek yüzün.
İnsanlara borçlanın, durmadan borçlanın diyorlar. NEDEN BU KADAR BORÇLANIYORSUNUZ DİYEN YOK....
Faizler çok yüksek.Hiçbir kârımız olmuyor.
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