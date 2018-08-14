BDDK'dan bankaların elini rahatlatan karar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından önemli bir yönetmelik değişikliği yapıldı. bankaların izne tabi işlemleri ile dolaylı pay sahipliğine ilişkin yönetmelik değişikliğiyle, "Alım satım amaçlı yapılan hisse senedi yatırımları, alacakların tahsili amacıyla yapılan hisse edinimleri ve ortaklıkların sermaye artırımlarına katılımla ilgili olarak bu fıkra hükmü uygulanmaz" cümlesi sınırlayıcı bazı diğer unsurlar eklenerek şu şekilde değiştirildi:

"Alım satım amaçlı yapılan hisse senedi yatırımlarında, alacakların tahsili amaçlı pay edinimlerinde, ortaklıkların sermaye artırımlarına katılımlarda ve bankanın ortaklığı tek başına ya da birlikte kontrol etmesi sonucunu doğurmaması, ortaklıktaki toplam payın kendi özkaynağının binde üçünü geçmemesi ve ortaklığın faaliyet alanını ayrıntılı olarak açıklayan bir raporla birlikte en az otuz gün önceden Kuruma bildirilmesi kaydıyla; kanun veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile oluşturulan ve hizmetlerinden yararlanılabilmesi sermayesinde pay edinimi şartına bağlı tutulan ortaklıklar ile risk yönetimi uygulamaları çerçevesinde birden fazla banka veya finansal kuruluş tarafından kurulan ortaklıklardaki pay edinimlerinde, bu fıkra hükümleri uygulanmaz."