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BDDK'dan Denizbank'ın devrine onay

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.06.2019 16:54 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Denizbank'ın Emirates NBD Bank PJSC’ye devrine ilişkin yapılan başvuruyu uygun buldu.

BDDK'dan Denizbank'ın devrine onay

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Denizbank'ın Emirates NBD Bank PJSC’ye devrine ilişkin yapılan başvuruyu uygun buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu denizbank Emirates NBD Bank PJSC

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