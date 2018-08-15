FİNANS

BDDK'dan dolara bir önlem daha

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.08.2018 09:42 | Son Güncelleme

Bankaların swap işlemlerine getirilen kısıtlamalarda oran değişti. Bankaların swap işlemler toplamı bankaların yasal özkaynak toplamının yüzde 25'ini geçemeyecek.

BDDK'dan dolara bir önlem daha

Bankaların swap işlemlerine getirilen kısıtlama oranı değişti. Swap izni yüzde 50'den yüzde 25'e çekildi.

BDDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi;

"Bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 25’ini geçemeyecek olup, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir. Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacaktır."

Swap nedir?

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İngilizce bir kelime olan Swap, "değiş, tokuş, takas" anlamına geliyor.

Finans piyasalarında ise; iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı faiz ödemelerini ve / veya farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri takas sözleşmesine swap sözleşmesi deniyor. Swap piyasasında ağırlıklı döviz swapları ile faize dayalı swap sözleşmeleri işlem görüyor.

Faiz swapında biri sabit faizle, diğeri değişken faizle borçlanan iki taraf faiz ödemelerini birbirleriyle değiştiriyor ancak anapara hiçbir şekilde el değiştirmiyor.

İki farklı para birimindeki kur riski belli bir süre bertaraf edilerek, faizi yüksek olan para biriminin faiz getirisinden yararlanma adına yapılan işleme ise çapraz döviz swapı deniyor.

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Anahtar Kelimeler:
BDDK swap banka

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