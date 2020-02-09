FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. BDDK'dan dolara karşı hamle! Sınırlama geldi

BDDK'dan dolara karşı hamle! Sınırlama geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.02.2020 22:21 | Son Güncelleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 10’u ile sınırlandırılması kararı aldığını bildirdi.

BDDK'dan dolara karşı hamle! Sınırlama geldi

BDDK'nın bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları TL alım ve satım işlemlerine ilişkin duyurusu, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.

BDDK'dan yapılan açıklamada, konsolidasyona tabi yurtdışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 25’i ile sınırlandırılması kararının Ağustos 2018’den bu yana yürürlükte olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada "Yapılan değerlendirme sonucunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 08/02/2020 tarihli ve 8860 Sayılı Kararı ile söz konusu sınırlamanın yüzde 10 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu oranın günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanması uygulamalarına devam edilecek, mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Analistler, BDDK’nın bu adımının döviz kurlarındaki oynaklığı azaltıcı etki yapmasının beklenebileceğini belirtti. Ağustos 2018’de yapılan benzer hamlenin bu yönde etki yaptığını anımsatan analistler, o dönemde döviz kurlarında oynaklığın azaldığını ve piyasaların bu adımı pozitif karşıladığını kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)
PARTNERDemet Akalın'dan Fatih Ürek'e yanıt!Demet Akalın'dan Fatih Ürek'e yanıt!
Makina sesi 87 yıldır susmadıMakina sesi 87 yıldır susmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK, dolar,

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin dövdüğü kadını kurtarmak isterken katil oldu! Kampanya başlatıldı

Sevgilisinin dövdüğü kadını kurtarmak isterken katil oldu! Kampanya başlatıldı

İstanbul seçimlerine damga vurmuştu! 'İspat ederlerse istifa edeceğim'

İstanbul seçimlerine damga vurmuştu! 'İspat ederlerse istifa edeceğim'

Faciadan dönüldü! Yolcu uçağında korku dolu anlar

Faciadan dönüldü! Yolcu uçağında korku dolu anlar

Pakdemirli: Sigarada düz paket uygulaması hedefine ulaştı

Pakdemirli: Sigarada düz paket uygulaması hedefine ulaştı

Uzlaştırıcıların asgari ücret tarifesi belirlendi

Uzlaştırıcıların asgari ücret tarifesi belirlendi

Turizm sektörü 2020'ye iyi başladı

Turizm sektörü 2020'ye iyi başladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'nın tarihi iplik fabrikası 87 yıldır üretimde

Makina sesi 87 yıldır susmadı

Koronavirüs Türkiye’nin aktariye sektörüne de etkiledi

Koronavirüs krizi aktarları da vurdu

Cumhurbaşkanlığı forsuyla kredi kartı dolandırıcılığı

Cumhurbaşkanlığı forsuyla kredi kartı dolandırıcılığı

TMO'dan bakliyat üreticisine alım mesajı

Bakliyat üreticisine alım mesajı

Turizmde bu yıl çift haneli büyüme öngörülüyor

Turizm sektörü 2020'ye iyi başladı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Sigarada düz paket uygulaması hedefine ulaştı

Pakdemirli: Sigarada düz paket uygulaması hedefine ulaştı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.