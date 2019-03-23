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BDDK'dan döviz açıklaması: Soruşturma başlatıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.03.2019 19:41 | Son Güncelleme

BDDK: Bazı bankaların müşterilerin döviz piyasalarına ilişkin yanıltıcı ve manipülatif şekilde döviz alımına yönlendirdiklerine dair şikayetler üzerine inceleme ve soruşturma başlatıldı.

BDDK'dan döviz açıklaması: Soruşturma başlatıldı

Ayrıntılar geliyor...

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