BDDK'dan döviz alımlarına ilişkin düzenleme ile ilgili açıklama geldi

BDDK, döviz alımlarına ilişkin düzenleme ile ilgili açıklama yayımladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK),100 bin dolar üzeri işlemlere yönelik dünkü kararla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

Son dönemlerde manipülasyon amaçlı spekülatif işlemler ile döviz piyasalarında istikrarsızlık oluşturulmakta ve/veya beslenmektedir. Bu durum, ekonominin temel dinamiklerinin yanı sıra, kredi sisteminin etkin çalışması ile bankacılık sistemi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilmektedir.

Bu kapsamda, ekonomik aktörlerin dönem dönem gözlenen oynaklıklardan olumsuz etkilenmemesi amacıyla piyasalar yakından takip edilmekte olup, oynaklık dönemlerinde bir kısım hesap sahibinin gün içi yüksek frekanslı alım satım işlemleri

gerçekleştirdikleri gözlemlenmiştir.

Dolayısıyla, piyasa verileri ve gelişmeleri dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, kredi sisteminin etkin çalışmasını ve bankacılık sistemi üzerindeki olası olumsuz etkilerin minimize edilmesini teminen, söz konusu döviz alım işlemlerinde dövizin ilgili gerçek kişinin hesabına aktarılmasının ve kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesi hususunda Kurulumuz 20/05/2019 tarihinde bir karar

almıştır.