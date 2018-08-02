FİNANS

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.08.2018 10:00 | Son Güncelleme

BDDK bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı yayımladı. Taslakta bazı amaçlar hariç tüketici kredilerinin vadesi 36 ay olarak belirlendi.

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK yönetmelik taslağı yayımladı, taslakta tüketici kredilerinin vadesi azami 36 ay olarak belirlendi. Ayrıca kredi kartında taksit sayısına 12 ay sınırı getirildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair ve yönetmelik taslağı yayımladı.

Taslakta bazı amaçlar hariç tüketici kredilerinin vadesi 36 ay olarak belirlendi.

Taslakta "tüketici kredilerinin vadesi otuz altı ayı, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ayı, cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı aşamaz" denildi.

Ayrıca taslakta taşıt kredileri hakkında bazı düzenlemeler yer aldı.

Kredi kartında taksit 12 ayı geçemeyecek

BDDK taslağına göre, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 12 ayı geçemeyecek.

BDDK'dan bu konuda yapılan açıklama şu şekilde;

"Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi on iki ayı geçemeyecek.

BDDK, "Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı" hazırladı.

Buna göre, bu süre elektronik eşya alımlarında üç ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık ve konaklama ile ilgili harcamalarda altı ay, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde dokuz ay olarak uygulanacak.

Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek kuyum, telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamayacak.

Kurumsal kredi kartları ile, mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemeyecek.

Ayrıntılar geliyor...

(REUTERS)

PARTNERKimse inanmıyor ama o bir insan!Kimse inanmıyor ama o bir insan!
Çalışan emekliler kıdem tazminatı alabilir mi? Çalışan emekliler kıdem tazminatı alabilir mi?
Çalışan emekliler kıdem tazminatı alabilir mi? Çalışan emekliler kıdem tazminatı alabilir mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kredi BDDK kredi kartı taksitlendirme kredi kartı taksit

En Çok Okunan Haberler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı

ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı

Emeklilikte bu tarihe dikkat!

Emeklilikte bu tarihe dikkat!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

İşte 2018'in en ucuz ve az yakan otomobilleri

İşte 2018'in en ucuz ve az yakan otomobilleri

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
En büyük ilk 10’un sekizi arttı

En büyük ilk 10’un sekizi arttı

Çalışan emekliler kıdem tazminatı alabilir mi?

Çalışan emekliler kıdem tazminatı alabilir mi?

Çalışan emekliler kıdem tazminatı alabilir mi?

Çalışan emekliler kıdem tazminatı alabilir mi?

Ticaret savaşı alevleniyor! ABD kritik vergi adımını attı

Ticaret savaşı alevleniyor! ABD kritik vergi adımını attı

İstanbulkartsız toplu ulaşım dönemi kapandı

İstanbulkartsız toplu ulaşım dönemi kapandı

2019'da emekliler ne kadar zam alacak? İşte en düşük emekli maaşı

2019'da emekliler ne kadar zam alacak? İşte en düşük emekli maaşı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.