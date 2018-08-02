BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK yönetmelik taslağı yayımladı, taslakta tüketici kredilerinin vadesi azami 36 ay olarak belirlendi. Ayrıca kredi kartında taksit sayısına 12 ay sınırı getirildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair ve yönetmelik taslağı yayımladı.

Taslakta bazı amaçlar hariç tüketici kredilerinin vadesi 36 ay olarak belirlendi.

Taslakta "tüketici kredilerinin vadesi otuz altı ayı, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ayı, cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı aşamaz" denildi.

Ayrıca taslakta taşıt kredileri hakkında bazı düzenlemeler yer aldı.

Kredi kartında taksit 12 ayı geçemeyecek

BDDK taslağına göre, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 12 ayı geçemeyecek.

BDDK'dan bu konuda yapılan açıklama şu şekilde;

"Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi on iki ayı geçemeyecek.